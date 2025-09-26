Valóban máshogy érzik a fájdalmat? 10 tény a vörös hajúakról, amitől ledobod a hajad

A történelem során hol dicsőítették, hol üldözték a vörös hajat, mely sajnos számos előítélet táptalajává vált. Pedig aki ezzel a különleges, nem mellesleg gyönyörű hajszínnel született, annak nem mindennapi tulajdonságai vannak, mely az evolúció miatt alakult így. Összeszedtük néhány bámulatos tényt a vörös hajúakról.
Noha a skótok és írek között a legmagasabb a vörös hajúak aránya – előbbinél 13%, utóbbinál 10% ez az arány – a vörös haj nem a keltáktól, hanem Közép-Ázsiából ered az MCR1 gén mutációja miatt.
Ezért lehetséges, hogy bizonyos Kelet-Európai népek, például az Udmurtok körében gyakori ez a hajszín.
Ez a mágikus gén nemcsak a haj- és bőrszínre, hanem az idegrendszer működésére is hatással van. Emiatt a vörös hajat viselők az átlagnál sokkal érzékenyebbek a krónikus fájdalomra, egyes fájdalomcsillapítókra pedig érzéketlenebbek, így műtéteknél jellemzően nagyobb dózisú érzéstelenítésre van szükségük.
Egy német felmérés azt az igen pajzán eredményt hozta ki, hogy a vörös hajú nők többet áldoznak Ámor oltárán, mint barna, fekete vagy szőke társaik. Egy brit kutatás ennél is pontosabb volt: az eredmények szerint a vörösek heti háromszor hancúroznak, míg a többi hajszín viselői kénytelenek heti két menettel beérni.
Mivel a rőt hajszín a balkezességhez hasonlóan recesszíven öröklődik, aki természetesen vörös hajú, nagyobb eséllyel alakul ki nála a balkezesség. Ez minden bizonnyal hozzájárult a róluk kialakult előítéletekhez.
A vörös hajárnyalatok csodaszépek, de van egy óriási hátrányuk: vonzzák a méheket. Ennek a furcsa jelenségnek az az oka, hogy a méhek természetesen vonzódnak a pirosas virágokhoz, így sokszor mások hajkoronáját tévesztik vele össze.
Míg a legtöbb ember a napfényes nyári hónapokban igyekszik pótolni az egész éves D-vitamin készletét, addig a természetesen vörös hajúak szervezete még a felhős, hideg időben is képes elegendő mennyiséget előállítani.
Ez a képességük jól jött az olyan borult, esős éghajlatú tájakon, mint Skócia, Írország.
Érdekes, hogy a vörösek testhőmérsékletüket is gyorsabban változtatják, melynek következtében érzékenyebbek a hideg-meleg változására.
Egy vörös hajú nő fején átlagosan 90 000 hajszál sorakozik, míg a barnák és a feketék esetén 110 000, szőkéknél pedig mintegy 140 000 a hajszálak száma. Minden bizonnyal megnyugtató számukra, hogy a vörös hajszál viszont a legvastagabb mind közül.
Sokan tévesen azt hiszik, hogy a vörös hajúak többsége zöld szemű, pedig épp ez az egyik legritkább szemszín köreikben. Leggyakoribb náluk a barna, utána következik a mogyoróbarna, harmadik a zöld szín. A világon a kék szem és vörös haj kombináció a legritkább.
Mivel a vörös haj kifejezetten a szeles, hideg klímához alkalmazkodott, ellenben a meleget kevésbé bírják, a globális felmelegedés a hajszín eltűnésével fenyeget.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.