Valóban máshogy érzik a fájdalmat? 10 tény a vörös hajúakról, amitől ledobod a hajad

A történelem során hol dicsőítették, hol üldözték a vörös hajat, mely sajnos számos előítélet táptalajává vált. Pedig aki ezzel a különleges, nem mellesleg gyönyörű hajszínnel született, annak nem mindennapi tulajdonságai vannak, mely az evolúció miatt alakult így. Összeszedtük néhány bámulatos tényt a vörös hajúakról.

A vörös hajúak számos okból különlegesek –Hoztunk róluk 10 érdekességet

Forrás: Stone RF

10 elképesztő tény a vörös hajúakról

1. Nem a keltáktól származik

Noha a skótok és írek között a legmagasabb a vörös hajúak aránya – előbbinél 13%, utóbbinál 10% ez az arány – a vörös haj nem a keltáktól, hanem Közép-Ázsiából ered az MCR1 gén mutációja miatt.

Ezért lehetséges, hogy bizonyos Kelet-Európai népek, például az Udmurtok körében gyakori ez a hajszín.

2. Más a fájdalomérzékelésük

Ez a mágikus gén nemcsak a haj- és bőrszínre, hanem az idegrendszer működésére is hatással van. Emiatt a vörös hajat viselők az átlagnál sokkal érzékenyebbek a krónikus fájdalomra, egyes fájdalomcsillapítókra pedig érzéketlenebbek, így műtéteknél jellemzően nagyobb dózisú érzéstelenítésre van szükségük.

3. A vörös hajú nők többet hancúroznak

Egy német felmérés azt az igen pajzán eredményt hozta ki, hogy a vörös hajú nők többet áldoznak Ámor oltárán, mint barna, fekete vagy szőke társaik. Egy brit kutatás ennél is pontosabb volt: az eredmények szerint a vörösek heti háromszor hancúroznak, míg a többi hajszín viselői kénytelenek heti két menettel beérni.

4. Nagyobb eséllyel lesznek balkezesek

Mivel a rőt hajszín a balkezességhez hasonlóan recesszíven öröklődik, aki természetesen vörös hajú, nagyobb eséllyel alakul ki nála a balkezesség. Ez minden bizonnyal hozzájárult a róluk kialakult előítéletekhez.

5. Vonzzák a méheket

A vörös hajárnyalatok csodaszépek, de van egy óriási hátrányuk: vonzzák a méheket. Ennek a furcsa jelenségnek az az oka, hogy a méhek természetesen vonzódnak a pirosas virágokhoz, így sokszor mások hajkoronáját tévesztik vele össze.

6. Hatékonyabban termelik a D-vitamint

Míg a legtöbb ember a napfényes nyári hónapokban igyekszik pótolni az egész éves D-vitamin készletét, addig a természetesen vörös hajúak szervezete még a felhős, hideg időben is képes elegendő mennyiséget előállítani.

Ez a képességük jól jött az olyan borult, esős éghajlatú tájakon, mint Skócia, Írország.

9. Gyorsabban változik testhőmérsékletük

Érdekes, hogy a vörösek testhőmérsékletüket is gyorsabban változtatják, melynek következtében érzékenyebbek a hideg-meleg változására.