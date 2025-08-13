Tudnak a méhek focizni? Brit tudósok megállapították… De kik ők és milyen agyament kutatásokat végeztek?

Annak ellenére, hogy számos angol tudós fedezett fel korszakalkotót, a világ legnívósabb egyetemei vannak a szigetországban, a „brit tudósok” kifejezéssel mégis az értelmetlen tudományos kutatásokat azonosítjuk. Mégis, miért épp ők lettek az áltudományos böszmeségek szinonimái és milyen kutatásokat végeztek? Ennek jártunk utána.
Charles Darwin ide, Isaac Newton oda, Jane Goodall amoda, ha meghalljuk a brit tudósok terminust, nem a korszakalkotó tudományos felfedezések, hanem a értelmetlen kutatások jutnak eszünkbe. Ez a mém a orosz interneten kelt szárnyra különböző fórumokon, valahol 2003-2004 környékén, mely hamar szenzációvá nőtte ki magát.
A brit tudósok mémet fűtötte, hogy a brit bulvársajtó gyakran túlzó, szenzációhajhász módon tálalta a híreket, nem egyszer elferdítve a kutatás célját.
A fölösleges kutatásokat jutalmazó (?) Ig-Nobel díj alapítója azt nyilatkozta, hogy a britek nem félnek excentrikusak lenni, az értelmetlen, de jobbára ártalmatlan áltudományos kutatások pedig jól illeszkednek a sztereotípiába.
Mintha egy jóléti társadalom, egy fénykorán túljutott kultúra kiégésének tanúi lennénk. Így vagy úgy, de a brit tudósok meghódították a popkultúrát, azonban felmerül a kérdés, hogy pontosan milyen vizsgálatok miatt váltak mémmé?
Brit tudósok egy csapata 2019-ben azt vizsgálta, hogy a garnélarákok ki vannak-e téve szennyvízben lévő káros anyagoknak. Megfejtésüket tudtuk, csak nem sejtettük: a vízben lévő kokain, antidepresszáns és más gyógyszermaradványok kimutathatók voltak a rákokban. Nem új a nap alatt, hogy a szennyvíz hatással van az élővilágra, talán tisztító berendezések fejlesztésére érdemesebb lett volna költeni. Azoknak legalább nem lesz több álmatlan éjszakája, akik azon gondolkoznak, vajon betépnek-e a garnélák? (Elköltött összeg forintban: ~ 1,2 milliárd.)
A valódi kérdés az, hogy mit vettek be a brit tudósok?
Nincs is annál zavaróbb, mint amikor egy teadélutánon letörik a teába mártott keksz. A teakultúrájukról híres angolokat annyira dühítette ez a probléma, hogy több millió fontot és szakemberek idejét, illetve kekszek tucatjainak épségét sem kímélve kutatásba fogtak. Az eredmények szerint a porózus, gyenge tésztaszerkezet és a nedvességfelvétel a ludas. (Elköltött összeg forintban: ~ 2,2 milliárd.)
Ha azon gondolkoztál volna, hogy mekkora erő kell ahhoz, hogy a farkas elfújja a három kismalac házát, ne keress tovább, Angliából érkezik a megoldás. Brit tudósok megállapították, hogy 4,8 km/s sebességgel kellett fújnia ahhoz a farkasnak, hogy sikeres legyen a mutatvány. Mivel ez még a legerősebb tornádónak is a harmincszorosa, a kutatók újraszámolták a képletet, gyengébb szerkezeti integritást adva a malacok házikóinak.
Méghogy a főzés nem tudomány! A Leedsi Egyetem kutatói 1000 óra alatt 700 baconos szendvicset kóstoltattak, míg rá nem leltek a tökéletes formulára. Legfeljebb 0.5 decibel hanggal roppan az ízletes szalonna, melyet 240 fokon kell sütni hét percig, a kenyérszeleteknek pedig 1-2 cm vastagnak illik lenniük.
A tökéletes baconos szendvics képlete: N=C+{fb(cm)•fb(tc)}+fb(Ts)+fc•ta
Egy 2017-es Londoni tanulmány kimutatta, hogy a méhek igenis képesek kapura lőni. No nem arról van szó, hogy David Beckhamet megszégyenítő csavart labdát rúgtak volna, mindössze jutalmakért cserébe gurítottak apró labdákat kapura. A rovarok szemtanúi voltak, hogy egy idomított méh gólt lő, ők pedig lemásolták a mozdulatsort, cukros finomságért cserébe. A mókásnak tűnő kutatás eredménye fontosabb mint hinnénk, mert bizonyította, hogy az ízeltlábúak könnyebben tanulnak, mint gondoltuk.
