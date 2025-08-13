Tudnak a méhek focizni? Brit tudósok megállapították… De kik ők és milyen agyament kutatásokat végeztek?

Annak ellenére, hogy számos angol tudós fedezett fel korszakalkotót, a világ legnívósabb egyetemei vannak a szigetországban, a „brit tudósok” kifejezéssel mégis az értelmetlen tudományos kutatásokat azonosítjuk. Mégis, miért épp ők lettek az áltudományos böszmeségek szinonimái és milyen kutatásokat végeztek? Ennek jártunk utána.

A brit tudósok mára az értelmetlen kutatásokhoz kapcsolódnak.

Brit tudósok – A mém eredete

Charles Darwin ide, Isaac Newton oda, Jane Goodall amoda, ha meghalljuk a brit tudósok terminust, nem a korszakalkotó tudományos felfedezések, hanem a értelmetlen kutatások jutnak eszünkbe. Ez a mém a orosz interneten kelt szárnyra különböző fórumokon, valahol 2003-2004 környékén, mely hamar szenzációvá nőtte ki magát.

A brit tudósok mémet fűtötte, hogy a brit bulvársajtó gyakran túlzó, szenzációhajhász módon tálalta a híreket, nem egyszer elferdítve a kutatás célját.

A fölösleges kutatásokat jutalmazó (?) Ig-Nobel díj alapítója azt nyilatkozta, hogy a britek nem félnek excentrikusak lenni, az értelmetlen, de jobbára ártalmatlan áltudományos kutatások pedig jól illeszkednek a sztereotípiába.

Mintha egy jóléti társadalom, egy fénykorán túljutott kultúra kiégésének tanúi lennénk. Így vagy úgy, de a brit tudósok meghódították a popkultúrát, azonban felmerül a kérdés, hogy pontosan milyen vizsgálatok miatt váltak mémmé?

Mit állapítottak meg a brit tudósok a híres egyetemek falai között?

5 agyament tudományos kutatás brit tudósoktól

1. Betépnek a garnélák a tudatmódosítóktól?

Brit tudósok egy csapata 2019-ben azt vizsgálta, hogy a garnélarákok ki vannak-e téve szennyvízben lévő káros anyagoknak. Megfejtésüket tudtuk, csak nem sejtettük: a vízben lévő kokain, antidepresszáns és más gyógyszermaradványok kimutathatók voltak a rákokban. Nem új a nap alatt, hogy a szennyvíz hatással van az élővilágra, talán tisztító berendezések fejlesztésére érdemesebb lett volna költeni. Azoknak legalább nem lesz több álmatlan éjszakája, akik azon gondolkoznak, vajon betépnek-e a garnélák? (Elköltött összeg forintban: ~ 1,2 milliárd.)

A valódi kérdés az, hogy mit vettek be a brit tudósok?

2. Sütifizika brit módra: miért törik el a süti, ha teába mártjuk?

Nincs is annál zavaróbb, mint amikor egy teadélutánon letörik a teába mártott keksz. A teakultúrájukról híres angolokat annyira dühítette ez a probléma, hogy több millió fontot és szakemberek idejét, illetve kekszek tucatjainak épségét sem kímélve kutatásba fogtak. Az eredmények szerint a porózus, gyenge tésztaszerkezet és a nedvességfelvétel a ludas. (Elköltött összeg forintban: ~ 2,2 milliárd.)