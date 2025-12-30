Nem csak a Ryan Goslingokért vannak oda a nők: 10 dolog, ami eszméletlenül vonzó egy férfiban

Nem kell úgy kinézned, mint egy filmsztárnak vagy modellnek ahhoz, hogy valaki benned lássa meg a nagy őt. Hiszen az igazán vonzó férfi tulajdonságok gyakran láthatatlanok, viszont mindig érezhetők – apró gesztusokban és attitűdökben jelennek meg.

Férfi tulajdonságok, amelyek igazán vonzóvá tesznek egy pasit.

Forrás: Shutterstock

Ezektől a férfi tulajdonságoktól azonnal megdobban a nők szíve

Vannak sztárok, akikért szinte az összes nő odáig van. Ott van például Henry Cavill, akinek testétől, vagyis mosolyától azonnal elolvadunk, de az a szótlan és kissé marcona férfitípus is nagy kedvencünk, amit Ryan Gosling hoz gyakorlatilag az összes filmjében. Azonban kedves férfiak, mi nők egyáltalán nem vagyunk ennyire felszínesek, a való életben pedig nem ezeket a hollywoodi szépfiúkat keressük. Azt már tudjuk, hogy a kutatók szerint melyik a legvonzóbb férfitest, ahogy arra is fényt derítettek már, mit árul el a kiszemeltünkről a szemszíne és a kézformája. Most azonban azokat a vonzó férfi tulajdonságokat gyűjtöttük össze, amik szerintünk vitathatatlanul a vonzó férfiak jellemzői.

1. Nevettess meg minket

A jó humorérzék rendkívül vonzó, de csak akkor, ha nem a saját poénodon röhögöd szét magad, miközben mi ott pislogunk értetlenül melletted. A vicces pasik mellett a nők is felszabadultabban tudnak viselkedni, ez pedig mindig nyerő.

2. Legyél kedves

A kedvesség menő volt, és menő is marad. Egy ilyen férfi magabiztosságot sugároz, a két energia kombinációjánál pedig szinte berobban a vonzalom bomba.

3. Hagyj szabadnapot a borotvádnak

Igen, ez valóban külsőség, de mi nők egyszerűen imádjuk a borostát. Talán, mert ettől a férfiak egy kicsit vadabbaknak tűnnek, maszkulinabbak lesznek. Azt üzenik vele, hogy nem görcsölnek a dolgokon, ami rendkívül szimpatikus vonás. Egy kapcsolatban elég egy hiszitgép, mi.

4. Mosolyogj őszintén

Bár a közösségi médiában mi is szeretjük szívecskézni a csábító félmosolyokat, a való életben már kevésbé értékeljük. Az őszinte mosoly és vidámság kelt bennünk bizalmat, nem pedig a macsós szelfiarc.

Egy mosoly a vonzó férfiak egyik legnagyobb ismertetőjegye.

Forrás: Shutterstock

5. Hozz virágot

A virágért továbbra is odáig vagyunk, de kérlek engedd el az egyetlen szál vörös rózsát − mondjuk arcvizet még csinálhatunk belőle. Légy kreatívabb vagy épp viccesebb. Ezzel az apró, de figyelmes gesztussal szavak nélkül is azt érezteted velünk, hogy odafigyelsz a részletekre.