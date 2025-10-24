Hírességek titkos beauty- és divathackjei – A hollywoodi megjelenés nem varázslat: termékek, amelyektől te is sztárnak érzed magad

Az A-listás hírességek stylistjai, kozmetikusai, sminkesei és fodrászai – köztük Joanna Czech, Nikki DeRoest és Adir Abergel – most elárulták, melyek azok a nélkülözhetetlen best of-termékek, amelyek nélkül nem telhet el a díjátadószezon. A luxuskategóriás LED-fényterápiás arcmaszkoktól egészen a 10 dolláros szépségtermékekig minden megtalálható ezen a titkos beauty- és divathacklistán.

Angelina Jolie is beauty- és divathackek segítségével ragyog minden eseményen.

Forrás: Getty Images

Beauty- és divathackek, amelyeket az A-listás sztárok bizalmasai szivárogtattak ki

Vannak trükkök, amelyek gyönyörűvé varázsolják a bőrt, termékek, amelyektől olyan lesz a frizura mint az álom, és vannak kiegészítők, amelyeknek pont az a lényegük, hogy nem látszanak, de magabiztosabbá tesznek. A beauty- és divathackek nem csak a csillogásról, hanem a praktikumról is szólnak.

Conair Turbo Extremesteam

Hordozható ruhagőzölő, amivel pillanatok alatt eltüntethetők a gyűrődések. Előnye, hogy kicsi, gyors és a legfontosabb eseményeken sem hagy cserben.

Conair Turbo Extremesteam, és a sztárok ruhái pillanatok alatt kisimulnak - 81 490 Ft

Forrás: bonami.hu

Ruharagasztó-szalag

Megbízhatóan rögzíti a ruhát, megakadályozza az outfit csúszkálását és megvéd a kínos villantásoktól.

Hollywood sztárjainak titkos tapasza - 3 032 Ft/db

Forrás: douglas.hu

Csúszásgátló cipőtalpra

Zéró elcsúszás, extra biztonság még vadiúj cipőben is.

A sztárok biztonságáért a csúszásgátló betét felel. Cipőtalpra vagy sarokra rögzíthető 1 100 Ft/pár

Forrás: allegro.hu

Testápolás a legfontosabb találkozók előtt

A Vita Liberata bronzosító és tónusjavító testsmink, amely egységes színt és ragyogó fényt ad a bőrödnek és még hidratál is.

Vita Liberata, amitől a sztárok bőre mindig ápoltnak és csillogónak tűnik - 14490 Ft Forrás: notino.hu

Stresszes napokon is kipinehtnek tűnhetsz

Sisley Paris Express Flower Gel

Azonnal csökkenti a fáradtság jeleit, kipihent megjelenést ad a bőrödnek és felfrissíti azt. Ugyanakkor gondoskodik az arcbőröd intenzív hidratálásáról és lágyításáról. A fehér liliom, szezám- és rózsaolaj, valamint az íriszkivonat keverékéből álló pakolást hetente 2-3 alkalommal ajánlott az arc és a nyak bőrére felvinni, beleértve a szem környékét is. A hatóidő 3 perc, ezt követően töröld le a maradványait.

Sisley Paris Express Flower Gel - azonnal eltünteti a fáradtság jeleit - 35 360 Ft

Forrás: vivantis.hu

Meli Glow Illuminating Nectar Mask

Segíti a bőrsejtek regenerálódását, táplálja és finoman hámlasztja a bőrt, miközben ragyogó, egységes tónust biztosít. Fokozza a vérkeringést és az oxigénellátást, miközben mélyen táplálja, erősíti és védi a bőr természetes védőrétegét. Ha ezt használod, mindennap SPA-élményben lehet részed, az arcbőröd pedig meghálálja ezt a különleges törődést.