Hírességek titkos beauty- és divathackjei – A hollywoodi megjelenés nem varázslat: termékek, amelyektől te is sztárnak érzed magad

Az A-listás hírességek stylistjai, kozmetikusai, sminkesei és fodrászai – köztük Joanna Czech, Nikki DeRoest és Adir Abergel – most elárulták, melyek azok a nélkülözhetetlen best of-termékek, amelyek nélkül nem telhet el a díjátadószezon. A luxuskategóriás LED-fényterápiás arcmaszkoktól egészen a 10 dolláros szépségtermékekig minden megtalálható ezen a titkos beauty- és divathacklistán.
Beauty- és divathackek, amelyeket az A-listás sztárok bizalmasai szivárogtattak ki
Vannak trükkök, amelyek gyönyörűvé varázsolják a bőrt, termékek, amelyektől olyan lesz a frizura mint az álom, és vannak kiegészítők, amelyeknek pont az a lényegük, hogy nem látszanak, de magabiztosabbá tesznek. A beauty- és divathackek nem csak a csillogásról, hanem a praktikumról is szólnak.
Conair Turbo Extremesteam
Hordozható ruhagőzölő, amivel pillanatok alatt eltüntethetők a gyűrődések. Előnye, hogy kicsi, gyors és a legfontosabb eseményeken sem hagy cserben.
Ruharagasztó-szalag
Megbízhatóan rögzíti a ruhát, megakadályozza az outfit csúszkálását és megvéd a kínos villantásoktól.
Csúszásgátló cipőtalpra
Zéró elcsúszás, extra biztonság még vadiúj cipőben is.
Testápolás a legfontosabb találkozók előtt
A Vita Liberata bronzosító és tónusjavító testsmink, amely egységes színt és ragyogó fényt ad a bőrödnek és még hidratál is.
Stresszes napokon is kipinehtnek tűnhetsz
Sisley Paris Express Flower Gel
Azonnal csökkenti a fáradtság jeleit, kipihent megjelenést ad a bőrödnek és felfrissíti azt. Ugyanakkor gondoskodik az arcbőröd intenzív hidratálásáról és lágyításáról. A fehér liliom, szezám- és rózsaolaj, valamint az íriszkivonat keverékéből álló pakolást hetente 2-3 alkalommal ajánlott az arc és a nyak bőrére felvinni, beleértve a szem környékét is. A hatóidő 3 perc, ezt követően töröld le a maradványait.
Meli Glow Illuminating Nectar Mask
Segíti a bőrsejtek regenerálódását, táplálja és finoman hámlasztja a bőrt, miközben ragyogó, egységes tónust biztosít. Fokozza a vérkeringést és az oxigénellátást, miközben mélyen táplálja, erősíti és védi a bőr természetes védőrétegét. Ha ezt használod, mindennap SPA-élményben lehet részed, az arcbőröd pedig meghálálja ezt a különleges törődést.
Sminkalap és fixálás - Így bírja a sztárok sminkje 24 órán át
Danessa Myricks bőrtökéletesítő balzsam
Díjnyertes termék, mely kiválóan egybeolvad a bőrrel, és gondoskodik a színtónus tökéletes egységesítéséről. Fedőképességének köszönhetően azonnal eltakarja a bőrhibáidat, mint a pigmentfoltok, a bőrpír vagy a pattanásnyomok.
A szempilla- és szemöldökápolásról se feledkezzünk meh
Lashify DIY műszempillakészlet
Különböző stílusú szempillákat varázsolhatsz magadnak a visszafogottól a drámaiig.
Precisely Benefit szemöldökformázó
Tartós, átlátszó szemöldökzselé. Lamináló hatású, egész nap fixen tart.
Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.