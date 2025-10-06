Frizura a guillotine alatt? Az első női rövid haj szomorú története

A 18. század végének egyik leghírhedtebb francia „találmánya” a nyaktiló volt, amely nemcsak emberéleteket követelt, hanem szimbolikusan a női hosszú haj egyeduralmát is megtörte. A guillotine-hajvágás azonban jóval túlélte a forradalom korszakát – igaz, ma már egészen más jelentéssel bír. Lássuk, hogyan vált a történelem egyik legsötétebb szimbólumából inspiráló frizuratrend!

A guillotine-hoz igyekvő áldozatok hajvágása később a lázadás szimbóluma lett a forradalom utáni Franciaországban.

Forrás: Digital Vision Vectors

Guillotine hatása a divat alakulására

Amikor a Francia Forradalom eltörölte az ancient régime-t, még senki sem tudta, legfeljebb sejtette, hogy még sötétebb évek várnak a nemzetre. A terror uralmának baljós jelképe volt a guillotine, mely mintegy 17 000 életet követelt, a kivégzés előtt pedig rövidre vágták az áldozatok haját. Amikor a rémuralom hivatalosan is véget ért, a túlélők meg akarták ünnepelni megmenekülésüket a nyaktilótól, így Túlélők bálja néven emlegetett mulatságokat tartottak, amin csak a kivégzettek hozzátartozói vehettek részt.

Ezeken a bálokon számos divatújítás jelent meg, melyek közül minden bizonnyal a rövid, úgynevezett guillotine haj volt a legradikálisabb.

További érdekesség, hogy a bálokon elegáns meghajlás helyett a fejüket rángatták a vendégek, a lefejezés pillanatát mímelvén. A különc hajviselet a nyaktilóhoz kísért áldozatok levágott fürtjeit szimbolizálta, melynek egyedüli funkciója volt, hogy a penge könnyedén eltalálja a nyakat. A túlélő arisztokraták ezzel a minimalista frizurával üzenték a világnak, hogy a terror és kivégzések ellenére itt maradtak, lázadnak, egyúttal szolidaritást vállalnak áldozatul esett rokonaikkal.

Nem csak a guillotine hajviseletben, de öltözködésben is megmutatkozott az ellenállás.

Forrás: Universal Images Group Editorial

Szintén elterjedtek a piros chokerek, melyekkel a nyaktiló által ejtett sebet szimbolizálták, a fehér ingruhák pedig a vesztőhelyre tartó áldozatok öltözékét imitálták.

A guillotine frizura napjainkban

Már csak azért is nagy feltűnést keltettek ezek a frizurák, új divattrendek, mert alig pár évvel korábban a fejre tornyosuló roppant rokokó hajköltemények uralták a divatot. A későbbi években egyre népszerűbb lett a guillotine inspirálta fazon, szalagokkal, hajráfokkal dobták fel a hajat, ami a Brit-szigetekre is átterjedt, elfogadottá téve a női rövid hajat.

Azonban a guillotine hajvágás más néven ugyan, de visszatérő vendég a trendek közé.

Ez a hajvágás ugyanis könnyen alakítható, segíti az önkifejezést, kreatív, kényelmes viselet, mely egyfajta lázadásként is felfogható a felszínes tökéletesség uralma ellen. Legjobban vastag szálú, esetleg hullámos hajjal mutat jól, mely kiemeli tépett, szálkás mivoltát. Vagány, mégis sikkes megjelenést kölcsönöz, melyet bevállalva garantáltan magunkra vonzzuk a tekinteteket.