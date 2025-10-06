Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 6., hétfő Brúnó, Renáta

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
francia forradalom

Frizura a guillotine alatt? Az első női rövid haj szomorú története

Universal Images Group Editorial - Sepia Times
francia forradalom frizura guillotine
Bába Dorottya
2025.10.06.
Nők körében évezredekig a hosszú haj volt illendő, ám a Francia Forradalom ezt is megváltoztatta. A guillotine árnyékában megszületett az első rövid fazonú hajtrend, mely a mai napig népszerű.

A 18. század végének egyik leghírhedtebb francia „találmánya” a nyaktiló volt, amely nemcsak emberéleteket követelt, hanem szimbolikusan a női hosszú haj egyeduralmát is megtörte. A guillotine-hajvágás azonban jóval túlélte a forradalom korszakát – igaz, ma már egészen más jelentéssel bír. Lássuk, hogyan vált a történelem egyik legsötétebb szimbólumából inspiráló frizuratrend!

1800s Georgian Empire style fashion, ladies hairstyle Titus cut (circa 19th century). Vintage etching circa 19th century.
A guillotine-hoz igyekvő áldozatok hajvágása később a lázadás szimbóluma lett a forradalom utáni Franciaországban.
Forrás: Digital Vision Vectors

Guillotine hatása a divat alakulására

Amikor a Francia Forradalom eltörölte az ancient régime-t, még senki sem tudta, legfeljebb sejtette, hogy még sötétebb évek várnak a nemzetre. A terror uralmának baljós jelképe volt a guillotine, mely mintegy 17 000 életet követelt, a kivégzés előtt pedig rövidre vágták az áldozatok haját. Amikor a rémuralom hivatalosan is véget ért, a túlélők meg akarták ünnepelni megmenekülésüket a nyaktilótól, így Túlélők bálja néven emlegetett mulatságokat tartottak, amin csak a kivégzettek hozzátartozói vehettek részt.

Ezeken a bálokon számos divatújítás jelent meg, melyek közül minden bizonnyal a rövid, úgynevezett guillotine haj volt a legradikálisabb.

További érdekesség, hogy a bálokon elegáns meghajlás helyett a fejüket rángatták a vendégek, a lefejezés pillanatát mímelvén. A különc hajviselet a nyaktilóhoz kísért áldozatok levágott fürtjeit szimbolizálta, melynek egyedüli funkciója volt, hogy a penge könnyedén eltalálja a nyakat. A túlélő arisztokraták ezzel a minimalista frizurával üzenték a világnak, hogy a terror és kivégzések ellenére itt maradtak, lázadnak, egyúttal szolidaritást vállalnak áldozatul esett rokonaikkal.

A guillotine haj divatot teremtett
Nem csak a guillotine hajviseletben, de öltözködésben is megmutatkozott az ellenállás.
Forrás: Universal Images Group Editorial

Szintén elterjedtek a piros chokerek, melyekkel a nyaktiló által ejtett sebet szimbolizálták, a fehér ingruhák pedig a vesztőhelyre tartó áldozatok öltözékét imitálták.

A guillotine frizura napjainkban

Már csak azért is nagy feltűnést keltettek ezek a frizurák, új divattrendek, mert alig pár évvel korábban a fejre tornyosuló roppant rokokó hajköltemények uralták a divatot. A későbbi években egyre népszerűbb lett a guillotine inspirálta fazon, szalagokkal, hajráfokkal dobták fel a hajat, ami a Brit-szigetekre is átterjedt, elfogadottá téve a női rövid hajat.

Azonban a guillotine hajvágás más néven ugyan, de visszatérő vendég a trendek közé.

Ez a hajvágás ugyanis könnyen alakítható, segíti az önkifejezést, kreatív, kényelmes viselet, mely egyfajta lázadásként is felfogható a felszínes tökéletesség uralma ellen. Legjobban vastag szálú, esetleg hullámos hajjal mutat jól, mely kiemeli tépett, szálkás mivoltát. Vagány, mégis sikkes megjelenést kölcsönöz, melyet bevállalva garantáltan magunkra vonzzuk a tekinteteket.

Hódít a Jane Austen frufru – A romantikus lányok bájos hajtrendje a legmenőbb a nyáron

A Büszkeség és balítéletből 20 éve remekbe szabott fim készült. A főhősnő frizuráját felkarolta az internet és a nyár egyik legforróbb hajtrendjévé nőtte ki magát Jane Austen frufru néven.

Hollywoodi loknik? Szó sem lehet róla! Így korlátozza a brit udvar Katalin frizuráját

Ha azt hitted, a királyi frizura csupán fodrász kérdése, nagyot tévedsz! Katalin hercegné hajviseleti szabályai szigorúbbak, mint egy bentlakásos iskola öltözködési kódexe. De most valami mégis változott!

A riviéra bob a legdögösebb nyári frizura 2025-ben - Selena Gomez már ezt viseli

A rövid haj 2025 egyik legnagyobb beauty trendje – az olasz bob, a lob és a francia bob után most itt a legújabb kedvenc: a riviéra bob.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu