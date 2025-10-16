A cherry coke hajszín a szezon abszolút kedvence — Így viselik a világsztárok

A téli és őszi szezonban a sötétebb, misztikusabb hajszínek kerülnek reflektorfénybe. A cherry coke fantázianévre hallgató barnás burgundi hajszín az év egyik kiemelt kedvence lett. Már virális TikTok-trendek és sztárfotók is készültek róla. Nézd meg, milyen sokoldalú ez a szexi cseresznyés megjelenés!

A cherry coke hajszín a szezon legnagyobb trendje

Forrás: Getty Images Europe

A következőkben te is láthatod, hogy Zendaya, Dua Lipa, Dove Cameron és még sokan mások is ezt a különlegesen szexi hajszínt választották az elmúlt években.

Mély burgundi meleg alsó tónusokkal

Forrás: Getty Images North America

A hajszín a TikTokon kapta találó nevét. A cherry coke hair kifejezésre több milliós nézettségű videók készültek, de a trendre a hajfestékgyártó márkák is reagáltak — rengeteg dobozos hajfestéken jelent már meg ez a fantázianév. A bársonyos, mély hajszín egyszerre kombinálja a melegbarnát a burgundi vörös pigmentjeivel. Létezik fakóbb és extrémen élénk verzióban is.

Dua Lipa cherry coke haja

Forrás: Getty Images North America

A trend egyik legnagyobb arca Dua Lipa, aki hosszú éveken keresztül viselte a cherry coke hajszínt. Ő egy élénkebb, vörösebb színt készíttetett, ami a meleg bőrtónusához tökéletesen állt.

Fakó, természetesebb cherry coke hajszín

Forrás: @sophiet / Instagram

A cseresznyés-kóla hajszín mahagóni árnyalatai a vörös és az ibolya között helyezkednek el. Beltéri fényben inkább mélyebb ibolyás barnának tűnik, míg természetes napfényben inkább a vörös árnyalatok dominálnak, így a haj többdimenziósnak tűnik, és a különböző fotókon kissé eltérően mutat.

Szex, mély burgundi hajszín

Forrás: @dovecameron/Instagram

A hajad kiindulási állapotától és az általad kívánt összképtől függően többféle módon is elkészítheted a cseresznyéskólás hajszínt: a „cseresznyét” élénkebbé és vibrálóbbá teheted, vagy sötét, mély vörös és lila színekkel keverve, egy érzékibb megjelenést érhetsz el. A színezés szakértői a tónusokat hűvösebbé vagy melegebbé állíthatják, hogy minden bőrtípushoz megfelelő cherry coke árnyalatot hozzanak létre.

Cherry coke ombre hajstílus

Forrás: @lala / Instagram

Kérheted ombrés változatban is, így még több mélységet vihetsz a hajszínedbe. A barna, burgundi és vörös színek váltakozása izgalmat visz a megjelenésedbe.

Cherry coke hajszín göndör hajon

Forrás: @sza / Instagram

A vörös spektrum epres oldalára hajló Shay Mitchell megjelenése a színének különlegessége révén kiemelkedik a tömegből. A szulfátmentes hajápolási rutin segít megőrizni a gazdag árnyalatot és a fényt, míg a fényesítő kezelések friss és többdimenziós színt biztosítanak.