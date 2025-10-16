Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 16., csütörtök Gál

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
trend

A cherry coke hajszín a szezon abszolút kedvence — Így viselik a világsztárok

@dovecameron/Instagram -
trend Cherry Coke hajszín
Imádod a cseresznyés kólát? Most már a hajadon is viselheted! A legújabb hajszíntrend a cherry coke fantázia névre hallgat, és a sztárok is megvadulnak érte!

A téli és őszi szezonban a sötétebb, misztikusabb hajszínek kerülnek reflektorfénybe. A cherry coke fantázianévre hallgató barnás burgundi hajszín az év egyik kiemelt kedvence lett. Már virális TikTok-trendek és sztárfotók is készültek róla. Nézd meg, milyen sokoldalú ez a szexi cseresznyés megjelenés!

cherry coke hajszín
A cherry coke hajszín a szezon legnagyobb trendje
Forrás: Getty Images Europe

A cherry coke hajszín az év legnagyobb trendje

A következőkben te is láthatod, hogy Zendaya, Dua Lipa, Dove Cameron és még sokan mások is ezt a különlegesen szexi hajszínt választották az elmúlt években. 

LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 22: (EDITORS NOTE: This image is a retransmission) Zendaya attends the 71st Emmy Awards on September 22, 2019 in Los Angeles, California. (Photo by Matt Winkelmeyer/Getty Images)
Mély burgundi meleg alsó tónusokkal
Forrás: Getty Images North America

A hajszín  a TikTokon kapta találó nevét. A cherry coke hair kifejezésre több milliós nézettségű videók készültek, de a trendre a hajfestékgyártó márkák is reagáltak — rengeteg dobozos hajfestéken jelent már meg ez a fantázianév. A bársonyos, mély hajszín egyszerre kombinálja a melegbarnát a burgundi vörös pigmentjeivel. Létezik fakóbb és extrémen élénk verzióban is.

dua lipa cherry coke haj
Dua Lipa cherry coke haja
Forrás: Getty Images North America

A trend egyik legnagyobb arca Dua Lipa, aki hosszú éveken keresztül viselte a cherry coke hajszínt. Ő egy élénkebb, vörösebb színt készíttetett, ami a meleg bőrtónusához tökéletesen állt. 

Fakó, természetesebb cherry coke hajszín
Forrás: @sophiet / Instagram

A cseresznyés-kóla hajszín mahagóni árnyalatai a vörös és az ibolya között helyezkednek el. Beltéri fényben inkább mélyebb ibolyás barnának tűnik, míg természetes napfényben inkább a vörös árnyalatok dominálnak, így a haj többdimenziósnak tűnik, és a különböző fotókon kissé eltérően mutat.

mély burgundi hajszín
Szex, mély burgundi hajszín
Forrás: @dovecameron/Instagram

A hajad kiindulási állapotától és az általad kívánt összképtől függően többféle módon is elkészítheted a cseresznyéskólás hajszínt: a „cseresznyét” élénkebbé és vibrálóbbá teheted, vagy sötét, mély vörös és lila színekkel keverve, egy érzékibb megjelenést érhetsz el. A színezés szakértői a tónusokat hűvösebbé vagy melegebbé állíthatják, hogy minden bőrtípushoz megfelelő cherry coke árnyalatot hozzanak létre.

cherry coke obre haj
Cherry coke ombre hajstílus
Forrás: @lala / Instagram

Kérheted ombrés változatban is, így még több mélységet vihetsz a hajszínedbe. A barna, burgundi és vörös színek váltakozása izgalmat visz a megjelenésedbe. 

cherry coke göndör haj
Cherry coke hajszín göndör hajon
Forrás: @sza / Instagram

A vörös spektrum epres oldalára hajló Shay Mitchell megjelenése a színének különlegessége révén kiemelkedik a tömegből. A szulfátmentes hajápolási rutin segít megőrizni a gazdag árnyalatot és a fényt, míg a fényesítő kezelések friss és többdimenziós színt biztosítanak.

shay mitchell
Fakó, eper tónusú hajszín
Forrás: @shaymitchell/Instagram

Ha még inspirálódnál keress rá a cherry coke hair trend-re a TikTokon. Most mindenki erre az érzéki hajszínre vált. Ha idén valami különleges váltásra vágytál, érdemes megfontolnod a cherry coke hajszínt. 

@savykay055 one moreeee 🙈🙈🙈 #fyp #cherrycolahair #hair @Hairby_chrissy ♬ low sped up sza - xxtristanxo

Pamela Anderson már nem szőke: új hajszínnel hódít a Baywatch bombázója – FOTÓ

Pamela Anderson évtizedeken át a hollywoodi szőkeség megtestesítője volt – hol platina, hol mézszőke, hol karamell árnyalatban játszott a hajszíne. Most azonban lezárult egy korszak: a 57 éves színésznő vörösre váltott.

Így kérj a fodrásztól blondish hajszínt, ha nem akarsz Katalin hercegné hibájába esni

Katalin hercegné új frizurája inkább keltett parókavitát, mint divatforradalmat. De vajon hogyan érhetjük el a szezon legmenőbb színét, a blondish-t úgy, hogy ne váljon udvari pletykatémává?

A világsztárok fodrásza elárulta: ezt az 5 dolgot ne csináld, ha hosszú hajat szeretnél

Te is fényes, egészséges loknikra vágysz, de hiába? Lehet, hogy valamit rosszul csinálsz, és nem is tudsz róla.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu