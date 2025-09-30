Pamela Anderson már nem szőke: új hajszínnel hódít a Baywatch bombázója – FOTÓ

Pamela Anderson az utóbbi években teljesen átalakult. 2023-ban a párizsi divathéten smink nélkül jelent meg – ezzel a lépésével nagy port kavart. Az egykori bombázó azóta sem sminkel, vagy ha igen, akkor csak nagyon visszafogottan.
„Tudom, hogy ezzel nem váltom meg a világot, de üzenetet akartam közvetíteni” – mondta akkor. „Minden nőtársamért tettem, a mostohalányaimért, a fiaim barátnőiért. Manapság nem nagyon tudjuk, hogy néz ki egy igazi arc” – tette hozzá.
Pamela Anderson azóta a természetesség nagykövete lett, tavaly arról is beszélt, hogy újraindítja vegán bőrápolási márkáját, a Sonsie Skint. Most pedig úgy tűnik, a hajszőkítéssel is felhagy, ezzel is jelezve, hogy életének egy új, tudatosabb szakaszába lépett.
