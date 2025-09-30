Pamela Anderson már nem szőke: új hajszínnel hódít a Baywatch bombázója – FOTÓ

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Horváth Angéla
2025.09.30.
Pamela Anderson évtizedeken át a hollywoodi szőkeség megtestesítője volt – hol platina, hol mézszőke, hol karamell árnyalatban játszott a hajszíne. Most azonban lezárult egy korszak: a 57 éves színésznő vörösre váltott.

Pamela Anderson az utóbbi években teljesen átalakult. 2023-ban a párizsi divathéten smink nélkül jelent meg – ezzel a lépésével nagy port kavart. Az egykori bombázó azóta sem sminkel, vagy ha igen, akkor csak nagyon visszafogottan. 

Pamela Anderson szinte sosem sminkel
Pamela Anderson szinte sosem sminkel
Forrás: BAFTA

„Tudom, hogy ezzel nem váltom meg a világot, de üzenetet akartam közvetíteni” – mondta akkor. „Minden nőtársamért tettem, a mostohalányaimért, a fiaim barátnőiért. Manapság nem nagyon tudjuk, hogy néz ki egy igazi arc” – tette hozzá.

Pamela Anderson új hajszíne: felhagyott a szőkítéssel

Pamela Anderson azóta a természetesség nagykövete lett, tavaly arról is beszélt, hogy újraindítja vegán bőrápolási márkáját, a Sonsie Skint. Most pedig úgy tűnik, a hajszőkítéssel is felhagy, ezzel is jelezve, hogy életének egy új, tudatosabb szakaszába lépett.

Pamela Anderson vörös hajjal
Pamela Anderson vörös hajjal
Forrás: Instagram / Marco Bahler

 

