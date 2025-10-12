Ne hagyd, hogy a cipő elnyomja a stílusod! − Válassz a legszebb őszi pedikűrtrendek közül

Azért, hogy ne csak a kezeid pompázhassanak, hoztunk néhány inspirációs képet az idei ősz a pedikűrtrendjei.

Pedikűrtrendek ősszel? Ilyenkor könnyebben kipróbálunk merészebb színeket és dizájnokat is. A sütőtök/narancs szín idén nagy sláger volt nyáron is.

Forrás: Shutterstock

Pedikűrtrendek 2025 őszén

A kezeiden a körmök már hetek óta a legújabb őszi tónusokban tündökölnek, a lábad meg várja, hogy jobb sorsra jusson, vagyis végre eljuss pedikűröshöz is? Ha nincsen még ötleted, hogy milyenre festesd a lábkörmeidet, akkor ne is menj tovább! Megspórolunk neked egy csomó időt, hogy ne kelljen órákig a Pinterestet görgetned, hiszen összeszedtük az idei legszebb őszi pedikűrtrendeket. A lábkörmökön viselt színek igazi luxuscikkek. Gondolunk itt arra, hogy olyanok, akár egy izgalmas és szexi fehérnemű − a téli cipők miatt már csak te láthatod és az a kiválasztott személy, aki teljesen meztelenre vetkőztet.

Ráadásul a lábkörmeinken szívesebben kísérletezünk, hiszen ha esetleg nem sikerülne jól, végül is nem sokan látják. Ezért itt az idő, hogy kipróbálj valami egészen bátor új színt vagy dizájnt.

Az évszakban főleg az őszi, merészebb és sötétebb színek dominálnak majd, tehát: a bordó, a csokibarna, az eszpresszó, a szilvalila, és megmarad a nyár kedvence, az olíva zöld is. Ha kedveled az ultragazdag, zöldes földszíneket, fontolóra veheted a sötétebb árnyalatokat is, a fenyőzöldet vagy az erdőzöldet, de kipróbálhatod az élénk cseresznyepiros helyett a lágyabb opciókat is, mint a barnás rózsaszín, vagy a bordó.

Nagy sláger lesz a krómozott köröm, ami a leghétköznapibb szettedet is feldobja majd.

A körömdizájnok közül az extra francia fazonok és a teknőspáncél lesz a divat.

Lássuk a körmöket!

Francia egy kis csavarral

A klasszikus francia pedikűrt dobd fel egy kis őszi változtatással, vagyis válassz fehér végek helyett bordós, barnás vagy akár élénkebb árnyalatokat.

Rózsaszín, natúr árnyalatok

Ha nem szeretnél túlságosan kilépni a komfortzónádból és szereted a letisztult, minimalista és elegáns színeket, akkor válassz egy virágos, rózsaszínes árnyalatot. Ezzel a pedikűrrel kihangsúlyozod a körmök természetességét, egészségességét és hidratáltságát.

Aranyozd be a körmeidet már az ünnepek előtt

Ha eddig minden ősszel kicsit sötétebb színeket választottál, és most már szeretnéd kicsit feldobni ezeket, akkor tedd különlegessé a körmeidet arany díszítéssel. Krómporral vagy géllakkal apró, elegáns minták készíthetőek, amelyektől ragyogni fognak a körmeid.

Szilvalila

A szilvalila az idei ősz egyik divatszíne, ami egy merész és bársonyos árnyalat. Sötétben egészen feketének tűnik, de világosban egyszerre képviseli az ősz melegét és borús hangulatát is.

Krómozott köröm

Ha szeretnél valami merészet, ami közben elegáns is, akkor ezt a lágyan fénylő krómozott pedikűrt ajánljuk a figyelmedbe. A tükörsima hatású gyönyörűséggel a lábadon minden nap azt kívánod majd, bárcsak szandálban járhatnál ősszel is.

Barna

A barna is divatszín idén, így hódítanak a csokis, kávés, eszpresszós árnyalatok, amelyek meleg, gazdag hangulatukkal tökéletesen szimbolizálják az évszakot.

Bordó

Idén is megmarad a kedvelt bordó szín különböző árnyalatokban, amit már szinte kötelezően az őszi hangulattal párosítunk. A körmösöddel mindenképp egyeztessetek, hogy olyan bordót válasszatok, ami a bőrtónusodhoz megfelelő.