Az idei szezon különlegessége, hogy a rúzsok egyszerre reflektálnak a természet földszíneire és a divat merészebb, kísérletező oldalára. A natúr árnyalatok a hétköznapok letisztultságát hozzák, míg a mélybordó vagy a szilva tónusok drámai eleganciát sugallnak. A változatosság lényege, hogy mindenki megtalálhatja a saját stílusához és hangulatához illőt, ám idén egy sokkal drasztikusabb hullám közelít felénk, ugyanis már a hírességek is előszeretettel viselik a feltűnőbb színű rúzsokat.

Ezek a rúzs színek fognak tarolni idén ősszel

Ezek a legmenőbb rúzsok idén ősszel:

1. Testhezálló, meleg nude és mocha árnyalatok

A mocha mousse árnyalat idén nemcsak a hajszínekben az egyik legmenőbb, hanem a sminktermékeknél is visszaköszön. Legyen szó szemhéjpúderról, kontúrról vagy rúzsról. Színeiben a meleg csokoládébarna áll hozzá a legközelebb, de a barna minden árnyalata fellelhető most a boltok polcain, és visszatértek a melegebb nude árnyalatok, mint a piszkos rózsaszín és a barnás mályva.

2. Sötét bogyós tónusok és vámpír hatás

Az idei ősz színe egyértelműen a burgundi és annak az árnyalatai, az áfonya és a mély szilva igazi határozottságot sugallnak. A divat középpontjában most a letisztultság áll, és ehhez remekül passzol a bézs, a pasztell és a karamell együttese, amely az igazi őszi elegancia megtestesítője. Egyszerű, semleges sminkkel kombinálva elegáns és könnyen viselhető. Hailey Bieber egyik kedvence lett az idei szezonban ez a rúzsszín.

3. Klasszikus piros

A piros rúzs sosem megy ki a divatból: már az 50-es évek pin-up lányai is ezt viselték, de ma már érdemes ebből is megtalálni a bőrtónusunkhoz legjobban illő árnyalatát. Lehet téglavörös, klasszikus piros vagy narancssárgásabb árnyalatú, mindössze az a lényeg, hogy tudd viselni.

4. Élénk, napsütötte árnyalatok

Sokan úgy gondolnak az élénk, narancsos korallszínekre, hogy inkább a nyarat tükrözik, de ez tévedés, mert az őszhöz is éppúgy passzolnak és életet kölcsönöznek az arcnak.

5. Fényes ajkak

A klasszikus rúzsok mellett ugyanúgy divatban maradnak a magas fényhatású szájfények is, amelyek üvegfényűek, hidratálnak, és az átlátszók mellett több enyhén színezett típusuk is elérhető. Hialuronsavval és olajokkal megspékelt verziói dúsítják az ajkakat, amivel fiatalos, modern hatást lehet elérni. Érdemes arra figyelni, hogy először vékonyan, majd több rétegben kerüljön fel a termék a szájra.