2025. aug. 15., péntek

Már tudni, mi lesz a táskadivat 2025 őszén: sokan örülni fognak a trendnek

Shutterstock - Victoria Fox
stílus divat táska
Gyüre Bernadett
2025.08.15.
Ideje kompromisszumot kötni: idén ősszel már nemcsak az a lényeg, hogy a táskád szép legyen, hanem, hogy minden el is férjen benne, amire a nap folyamán szükséged lehet. A praktikum és a stílus most kéz a kézben jár. A táskadivat most igazán kedvez azoknak, akik a pakolós darabokat kedvelik.

Az elmúlt évek táskadivatját a „minél kisebb, annál stílusosabb” elv uralta, de 2025 őszére ez úgy tűnik ez megváltozik. Most az a cél, hogy a táska minél nagyobb, strapabíróbb legyen, amelyek könnyen elnyelik a telefont, a pénztárcát, a kulacsot, a jegyzetfüzetet és akár egy egész sminkkészletet is. A kifutókon is egyre inkább megfigyelhető, hogy a női táskák visszanyerték az eredeti funkciójukat, persze közben ugyanúgy a stílus irányít.

Táskadivat 2025: időn ősszel a nagy, mindent elnyelő darabok hódítanak
Táskadivat 2025: időn ősszel a nagy, mindent elnyelő darabok hódítanak
Forrás: Shutterstock

A divatos táska stílusos és pakolós 

Az idei szezon abszolút kedvencei az olyan nagyméretű válltáskák, amelyek egyszerre praktikusak és elegánsak. A formavilág ezúttal teljesen letisztult, nem jelennek meg hatalmas szembeötlő minták és különösen élénk színek sem: a díszítések visszafogottak és a hangsúly a minőségi anyagokon van. A barnás, karamell, csokoládé, bézs és fehér színek uralják ezúttal a palettát, mivel ezek a leginkább kombinálhatók és rendkívül időtállóak is. A bőr és műbőr darabok mellett megjelennek a puhább, strukturált vászon anyagok vagy a vastag szövetanyagból készült modellek, amelyek rendkívül illeszkednek az őszi réteges öltözködéshez.

1. H&M 11.495 ft 2. GUESS Noelle saffiano bőrtáska 60.900 ft 3. Zara Maxi shopper velúrbőr 49.995 ft 4. About you - Armani Exchange 56.990 ft 5. Reserved szarvasbőr táska 25.995 ft

Stílustippek, hogy a táskád mindig passzoljon:

  • Egyszínű kabáttal: Egy barnás színű táska gyönyörűen kiemeli a fekete vagy bézs kabátot.
  • Textúrák játéka: Az anyagok kontrasztja elegáns hatást kelthet, ha egy bőrtáskához párosítasz egy kötött pulóvert vagy gyapjúkabátot.
  • Laza elegancia: Egy nagyobb puha válltáska farmerrel és bokacsizmával rendkívül jól tud mutatni.
  • Egységes tónus: Ha a cipőd és a táskád árnyalata ugyanaz vagy nagyon közel áll egymáshoz, akkor a megjelenésed sokkal harmonikusabban hat.
  • Kiegészítők összehangolása: A barna táska mellé aranyszínű ékszereket és meleg tónusú sminket ajánlunk, míg a fekete táska mellé ezüst ékszereket hidegebb tónusú sminkkel.

