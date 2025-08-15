Már tudni, mi lesz a táskadivat 2025 őszén: sokan örülni fognak a trendnek

Az elmúlt évek táskadivatját a „minél kisebb, annál stílusosabb” elv uralta, de 2025 őszére ez úgy tűnik ez megváltozik. Most az a cél, hogy a táska minél nagyobb, strapabíróbb legyen, amelyek könnyen elnyelik a telefont, a pénztárcát, a kulacsot, a jegyzetfüzetet és akár egy egész sminkkészletet is. A kifutókon is egyre inkább megfigyelhető, hogy a női táskák visszanyerték az eredeti funkciójukat, persze közben ugyanúgy a stílus irányít.
Az idei szezon abszolút kedvencei az olyan nagyméretű válltáskák, amelyek egyszerre praktikusak és elegánsak. A formavilág ezúttal teljesen letisztult, nem jelennek meg hatalmas szembeötlő minták és különösen élénk színek sem: a díszítések visszafogottak és a hangsúly a minőségi anyagokon van. A barnás, karamell, csokoládé, bézs és fehér színek uralják ezúttal a palettát, mivel ezek a leginkább kombinálhatók és rendkívül időtállóak is. A bőr és műbőr darabok mellett megjelennek a puhább, strukturált vászon anyagok vagy a vastag szövetanyagból készült modellek, amelyek rendkívül illeszkednek az őszi réteges öltözködéshez.
