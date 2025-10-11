„Lilosító” — Ismerd meg a TikTok-trendet, ami uralja a sminkvilágot!

A beauty-guruk és a szépségvilág mindig képes sokkolni minket, és ez most sincs másképp. A Beautytok vagy másképp, a TikTok szépségoldala egy újdonsággal rukkolt elő, amit a márkák már le is követtek, így már te is könnyen hozzájuthatsz ehhez a nagyon extra sminktermékhez.

A lila pirosító lesz a kedvenc smink terméked

Forrás: Getty Image

Lilosító smink, az új Tiktok-trend

Ez a smink tökéletes azok számára, akiknek hidegebb tónusú a bőre, de a zöld szemű csajoknak is tökéletes, hiszen még hangsúlyosabb lesz tőle a tekintetük. A lila fény szinte nem „e világi” csillogást és színt ad az alapsminkednek. Ez a sminktrend tökéletes a hétköznapokra és a nagy eseményekre egyaránt. 2025 egyik legtrendibb sminkje tehát a lila pirosító, amit TikTok-on minden szakértő az egekig magasztal. A #purpleblush alatt rengeteg videót találsz az elképesztően egyedi sminkről. Ha van egy leheletnyi zöld a szemedben, akkor imádni fogod ezt a trendet, nézd meg a cikk végén a videót, és te is látni fogod a varázslatot! És, ha érdekel a lusta lányok szépségrutinja, azt ebben a cikkünkben találod meg.

Összegyűjtöttük a legjobb lila pírosítókat, hogy könnyebb legyen a választás!

1. Dior Backstage Rosy Glow 43,00 € 2. YVES SAINT LAURENT Make Me Blush 23 800 Ft 3. Cheek Pop 14 000 FT4. NYX Professional Makeup Buttermelt Blush 4490 Ft 5. Dear Dahlia Petal Drop Liquid Blush 12 290 Ft 6.S unkisser 33 Berry Brunch arcpirosító 3 712 Ft Forrás: dior.com, marionnaud.hu, clinique.hu, notino.hu, douglas.hu, ekozmetikum.hu

Sminktippek a lila pirosítóhoz: