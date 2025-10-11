Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
„Lilosító” — Ismerd meg a TikTok-trendet, ami uralja a sminkvilágot!

makeup TikTok-trend pirosító
Ha te is unod már a piros, barack és rózsaszín minden árnyalatát, akkor ideje feldobnod a hétköznapi sminkedet egy kis lila pirosítóval!

A beauty-guruk és a szépségvilág mindig képes sokkolni minket, és ez most sincs másképp. A Beautytok vagy másképp, a TikTok szépségoldala egy újdonsággal rukkolt elő, amit a márkák már le is követtek, így már te is könnyen hozzájuthatsz ehhez a nagyon extra sminktermékhez.

smink lila pirosító
A lila pirosító lesz a kedvenc smink terméked
Forrás:  Getty Image

Lilosító smink, az új Tiktok-trend 

Ez a smink tökéletes azok számára, akiknek hidegebb tónusú a bőre, de a zöld szemű csajoknak is tökéletes, hiszen még hangsúlyosabb lesz tőle a tekintetük. A lila fény szinte nem „e világi” csillogást és színt ad az alapsminkednek. Ez a sminktrend tökéletes a hétköznapokra és a nagy eseményekre egyaránt. 2025  egyik legtrendibb sminkje tehát a lila pirosító, amit TikTok-on minden szakértő az egekig magasztal. A #purpleblush alatt rengeteg videót találsz az elképesztően egyedi sminkről. Ha van egy leheletnyi zöld a szemedben, akkor imádni fogod ezt a trendet, nézd meg a cikk végén a videót, és te is látni fogod a varázslatot! És, ha érdekel a lusta lányok szépségrutinja, azt ebben a cikkünkben találod meg. 

@makeupbysamanthaharvey #ad Purple blush needs its moment!!🍇 @nyxcosmetics_uk Buttermelt Blush 'All The Butta' Would you try it? #blush #blushhack #blushtips #nyxcosmetics ♬ original sound - Samantha Harvey 🤍

Összegyűjtöttük a legjobb lila pírosítókat, hogy könnyebb legyen a választás!

1. Dior Backstage Rosy Glow 43,00 € 2. YVES SAINT LAURENT Make Me Blush 23 800 Ft 3. Cheek Pop 14 000 FT4. NYX Professional Makeup Buttermelt Blush 4490 Ft 5. Dear Dahlia Petal Drop Liquid Blush 12 290 Ft 6.S unkisser 33 Berry Brunch arcpirosító 3 712 Ft Forrás: dior.com, marionnaud.hu, clinique.hu, notino.hu, douglas.hu, ekozmetikum.hu

Sminktippek a lila pirosítóhoz:

  • készítsd el a szokásos sminkalapodat — fontos, hogy a lila pirosító alatt mindig legyen alapozó, vagy BB krém, különben furcsán fog hatni
  • először kezdd kicsiben: oszlasd el egy sminkszivaccsal vagy ecsettel, és ha kevésnek érzed, lassan adagolj még hozzá
  • az arcformádnak megfelelően helyezd fel a pirosítót, hogy ne kerekítse az arcodat
  • a szemsminkedet legyen minimális, és az ajkaidat is a szokásosnál egyszerűbbre fesd, hogy ne azokon legyen a hangsúly
  • amikor kiválasztod a tökéletes árnyalatot, figyelj oda bőrtónusodra, a bőrszínedre és a szemszínedre
  • a nyár másik nagy trendje a bambi beauty tökéletesen passzol ehhez a pirosítóhoz
@irisdaileyy

makes ur eyes look greener

♬ original sound - ria ★

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
