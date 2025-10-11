„Lilosító” — Ismerd meg a TikTok-trendet, ami uralja a sminkvilágot!

A beauty-guruk és a szépségvilág mindig képes sokkolni minket, és ez most sincs másképp. A Beautytok vagy másképp, a TikTok szépségoldala egy újdonsággal rukkolt elő, amit a márkák már le is követtek, így már te is könnyen hozzájuthatsz ehhez a nagyon extra sminktermékhez.
Ez a smink tökéletes azok számára, akiknek hidegebb tónusú a bőre, de a zöld szemű csajoknak is tökéletes, hiszen még hangsúlyosabb lesz tőle a tekintetük. A lila fény szinte nem „e világi” csillogást és színt ad az alapsminkednek. Ez a sminktrend tökéletes a hétköznapokra és a nagy eseményekre egyaránt. 2025 egyik legtrendibb sminkje tehát a lila pirosító, amit TikTok-on minden szakértő az egekig magasztal. A #purpleblush alatt rengeteg videót találsz az elképesztően egyedi sminkről. Ha van egy leheletnyi zöld a szemedben, akkor imádni fogod ezt a trendet, nézd meg a cikk végén a videót, és te is látni fogod a varázslatot! És, ha érdekel a lusta lányok szépségrutinja, azt ebben a cikkünkben találod meg.
Összegyűjtöttük a legjobb lila pírosítókat, hogy könnyebb legyen a választás!
