A bőröd könyörögni fog ezért az őszi shotért: íme a folyékony szépség receptje

Az ősz nemcsak a színes falevelek és a puha pulcsik évszaka, hanem a bőrproblémáké is: hideg szél, fűtött szoba, stressz, fáradtság. Ilyenkor nemcsak a hangulatunk, de a bőrünk is könnyen nyúzottá, fakóvá és érzékennyé válik. Itt jön a képbe az őszi shot, ami nemcsak egy menő egészségtrend, hanem egy tényleg működő őszi szépségtipp.

Szépség és egészség egyetlen pohárban: ez az őszi shot lesz a bőröd kedvence.

Forrás: Shutterstock

Miért van szüksége a bőrödnek egy őszi shotra?

Ez az ital tele van gyulladáscsökkentő, bőrnyugtató és immunerősítő alapanyagokkal, amelyek belülről támogatják a testedet, hogy kívülről is ragyogj. Gyömbér, kurkuma, citrom, méz, mind igazi szépségfegyverek, amik összefogtak, hogy új szintre emeljék a bőröd egészségét.

Őszi szépség shot recept

A bőrszépítő és immunerősítő csodához nincs szükséged semmilyen drága csodaszerre. Elég egy turmixgép és pár szuper alapanyag, amik valószínűleg már ott lapulnak a konyhádban.

A ragyogó bőr receptje csupán napi fél deci őszi shot. Pillanatok alatt elkészül, és nem csak szépít, de finom is.

Forrás: Shutterstock

Hozzávalók:

1 nagyobb darab friss gyömbér (kb. 5-7 cm)

1 citrom

2 narancs

1 teáskanál őrölt kurkuma

1 evőkanál méz

1 evőkanál almaecet (opcionális)

1/4 teáskanál frissen őrölt fekete bors

1-2 gerezd fokhagyma (opcionális, de brutál immunerősítő)

5 dl tiszta víz

Elkészítés:

Hámozd meg és aprítsd fel a gyömbért, a fokhagymát, a citromot és a narancsokat, majd valamennyi hozzávalót dobd és öntsd a turmixgépbe. Miután kellően homogén állagot kaptál, töltsd át egy csatos üvegbe, és mehet a hűtőbe. Ha nem kedveled a rostos italokat, egyszerűen szűrd le. A szűrőn fennakadt finomságokat semmiképp se dobd ki, inkább tedd egy jégkockatartóba, így bármikor felhasználhatod egy ízletes őszi limonádéhoz.

Ebbe az őszi shot receptbe akár egy csipet fahéjat is tehetsz, hiszen egyes összetevőket - kivéve a narancsot, citromot és gyömbért - kedvedre változtathatod.

Forrás: Shutterstock

Ragyogó bőr a szépség és az egészség jegyében

A gyömbér és a kurkuma együtt igazi gyulladáscsökkentő csodát alkotnak: segítenek mérsékelni a bőrirritációt és pirosságot, így az arcbőröd szebb, egyenletesebb tónusúvá válhat. A citrom és a narancs C-vitaminban gazdag frissessége nemcsak az immunrendszeredet támogatja, hanem a kollagéntermelést is serkenti – ennek köszönhetően feszesebb és üdébb bőrrel nézhetsz a tükörbe. A méz antibakteriális erejének hála a pattanások ellen is bevethető. Ha bevállalós vagy, a fokhagyma és az almaecet párosa igazi immunerősítő bombaként falat épít a vírusokkal szemben, a fekete bors pedig gondoskodik arról, hogy a kurkuma minden jótékony hatóanyaga maximálisan hasznosuljon a szervezetedben. Ez a shot így nemcsak belülről szépít, hanem egyszerre ad egészséget és szépséget minden egyes kortyban.