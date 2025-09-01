Vörösboros elegancia: a legforróbb sminktrend ősszel, amit neked sem szabad figyelmen kívül hagynod

A merlot, a pinot noir és a cabernet gyönyörű burgundi árnyalatai ezúttal nemcsak a poharunkban kelhetnek életre, hanem egy igazi őszi, divatos sminknek is az alapját képezhetik. Lehet szó rúzsról, pirosítóról vagy szemhéjpúderről: a vörösbor színű őszi smink az idei szezonban mindenki kedvence lesz.

Ez az őszi smink Rihannát is meghódította

Forrás: AFP

A red wine makeup az őszi sminkek sztárja

A vörösboros smink alapja, hogy az arcunkon visszaköszönjenek a bor sokszínű, egyedi, ám mély és gazdag tónusai, ahol a szemek, az ajkak és az arc egyetlen hangulatot, egységes palettát közvetít. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a bordónak egyetlen árnyalata kerül a középpontba: játszani kell a tónusokkal és variálni őket a még feltűnőbb hatás kedvéért. A szemeken általában füstös, már szinte lilába és barnába olvadó színek jelennek meg, míg az arcon bogyós pirosítók, az ajkakon bordó, élénkpiros, mályva színű rúzsok veszik át az irányítást. Ennek köszönhetően alakul ki ez az egységes, de mégis sokoldalú hatás, ami tökéletesen idézi az ősz hangulatát.

Olyan hírességek jelentek meg a vörös szőnyegen ebben a bor inspirálta sminkben, mint Rihanna, Hailey Bieber és Zendaya. A barbadosi énekesnő egy merészebb vonalat mutatott be, ahol az ajkak és a szemek is hangsúlyt kaptak, míg az üzletasszony és a színésznő visszafogott tekintettel hódítottak.

Zendaya is kipróbálta már ezt a sminkelési technikát

Forrás: Getty Images

Hogyan készítsd el?

1. A szemek adják meg az alapot

Érdemes olyan palettát keresni, ami több mélybordó és mályva árnyalatot is kínál, hogy kedvedre válogathass belőle. A színek mellett fontos, hogy a textúrákat se hagyjuk ki a sminkből: a csillogós, a fényes és a matt szemhéjpúderek mind elegáns hatást kelthetnek a vörösboros sminkeknél. Akár sötét füstös szemeket szeretnél vagy csillogót és letisztultat, minden belefér a legújabb őrületbe.

2. Ajkak a középpontban

Nem vagy jártas szemsminkekben és inkább valami egyszerűbbet szeretnél? Semmi probléma, hiszen ennél a sminkdivatnál az ajkakon van a hangsúly. Fogd meg a kedvenc bordó tónusú rúzsodat, kend fel és kész is van a csoda!

3. Az arc, mint tökéletes kiegészítő

A kontúrok térhódítása már egy jó pár éve tart, de ha nem szeretsz ezzel bajlódni, akkor ez a smink tutira nyerő lesz számodra. A hangsúly a pirosítón van, amit ne félj kicsit erőteljesebben felvinni, de arra is figyelj, hogy színeiben összhangban legyen a szemekkel és az ajkakkal.