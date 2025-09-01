Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 1., hétfő Egon, Egyed

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
divat

Vörösboros elegancia: a legforróbb sminktrend ősszel, amit neked sem szabad figyelmen kívül hagynod

Getty Images - Axelle/Bauer-Griffin
divat burgundi TikTok smink ősz
Gyüre Bernadett
2025.09.01.
2025-ben is terítékre kerülnek a borvörös, a mályva és a bordó árnyalatok, amelyek minden bőrtónushoz passzolnak. A TikTokot már meghódította a „red wine makeup”, amit a hírességek is imádnak. Ez lesz a kedvenc őszi sminkünk, nézzük meg miről is van szó!

A merlot, a pinot noir és a cabernet gyönyörű burgundi árnyalatai ezúttal nemcsak a poharunkban kelhetnek életre, hanem egy igazi őszi, divatos sminknek is az alapját képezhetik. Lehet szó rúzsról, pirosítóról vagy szemhéjpúderről: a vörösbor színű őszi smink az idei szezonban mindenki kedvence lesz.

Ez az őszi smink Rihannát is meghódította
Ez az őszi smink Rihannát is meghódította
Forrás: AFP

A red wine makeup az őszi sminkek sztárja

A vörösboros smink alapja, hogy az arcunkon visszaköszönjenek a bor sokszínű, egyedi, ám mély és gazdag tónusai, ahol a szemek, az ajkak és az arc egyetlen hangulatot, egységes palettát közvetít. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a bordónak egyetlen árnyalata kerül a középpontba: játszani kell a tónusokkal és variálni őket a még feltűnőbb hatás kedvéért. A szemeken általában füstös, már szinte lilába és barnába olvadó színek jelennek meg, míg az arcon bogyós pirosítók, az ajkakon bordó, élénkpiros, mályva színű rúzsok veszik át az irányítást. Ennek köszönhetően alakul ki ez az egységes, de mégis sokoldalú hatás, ami tökéletesen idézi az ősz hangulatát.

Olyan hírességek jelentek meg a vörös szőnyegen ebben a bor inspirálta sminkben, mint Rihanna, Hailey Bieber és Zendaya. A barbadosi énekesnő egy merészebb vonalat mutatott be, ahol az ajkak és a szemek is hangsúlyt kaptak, míg az üzletasszony és a színésznő visszafogott tekintettel hódítottak. 

PARIS, FRANCE - JANUARY 25: Zendaya attends the Fendi Haute Couture Spring/Summer 2024 fashion show as part of Paris Fashion Week on January 25, 2024 in Paris, France. (Photo by Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images)
Zendaya is kipróbálta már ezt a sminkelési technikát
Forrás:  Getty Images

Hogyan készítsd el?

1. A szemek adják meg az alapot

Érdemes olyan palettát keresni, ami több mélybordó és mályva árnyalatot is kínál, hogy kedvedre válogathass belőle. A színek mellett fontos, hogy a textúrákat se hagyjuk ki a sminkből: a csillogós, a fényes és a matt szemhéjpúderek mind elegáns hatást kelthetnek a vörösboros sminkeknél. Akár sötét füstös szemeket szeretnél vagy csillogót és letisztultat, minden belefér a legújabb őrületbe.

2. Ajkak a középpontban

Nem vagy jártas szemsminkekben és inkább valami egyszerűbbet szeretnél? Semmi probléma, hiszen ennél a sminkdivatnál az ajkakon van a hangsúly. Fogd meg a kedvenc bordó tónusú rúzsodat, kend fel és kész is van a csoda!

3. Az arc, mint tökéletes kiegészítő

A kontúrok térhódítása már egy jó pár éve tart, de ha nem szeretsz ezzel bajlódni, akkor ez a smink tutira nyerő lesz számodra. A hangsúly a pirosítón van, amit ne félj kicsit erőteljesebben felvinni, de arra is figyelj, hogy színeiben összhangban legyen a szemekkel és az ajkakkal.

@elizabethkayeturner Red wine makeup whilst normalising skin texture!✨❤️‍🩹 inspo @Alissajanay @Afnan Dano @⭑ isabelle kate lips @L'Oreal Paris 480 plum and @urban decay space cowboy for the eyes✨ #redwinemakeup #redwinelips #makeuptrend #makeup #makeup #makeuplook #makeupinspo #skintexture #skintextureisnormal #skinpositivity #realskin #selfcare #makeuptutorial ♬ original sound - Lizzy Turner

Miért pont ősszel működik ez olyan jól?

Minden ősszel visszatérnek a gótikus, érzéki és maximalista trendek, amelyekben nagy hangsúlyt kapnak a meleg árnyalatok, a mély tónusok és a művészi hangulat. A vörösboros sminket gyakran hasonlítják a vámpíros stílushoz is, ami szintén a burgundi színeivel hangsúlyozza az ajkakat. Ezek az irányzatok együtt alkotják az őszi szépségideál alapjait: drámai, stílusos és titokzatos.

Hogyan viseld a hétköznapokon?

  • Válassz egy fókuszpontot: ha nem akarsz tűzvörös ajkakat, helyezd át a fókuszt a szemekre vagy az arcra.
  • Textúrák keveredése: ne félj a matt szemhéjpúdert összetársítani a fényessel, hiszen így játékos végeredményt kaphatsz.
  • Ne legyen feltűnő az alapozás: inkább próbálj semlegesebb, fényesebb alapot adni a sminkednek, mert ennek a trendnek a lényege, hogy a bőrtónus természetes és mély maradjon.

A Z generáció új kedvence az Island Girl Beauty: úgy akarnak kinézni, mintha az egész nyarat egy szigeten töltötték volna

Az Island Girl Beauty nem csupán trend – sokkal inkább egy gondolkodásmód, amely a természetességet, a tudatosságot és a szabad, gondtalan életstílust ünnepli. Nem véletlen, hogy a Z generáció rajong érte.

Selena Gomez új körömszíne a tökéletes átmenet a nyár és az ősz között

Selena Gomez egy igazi divatikon, aki a ruháival és a sminkmárkájával már teljesen levette a lábáról a divatvilágot. Most a körmeivel is meghódította az internetet: ez a piszkos rózsaszín körömlakk a tökéletes átmenet a nyárból az őszbe.

Dakota Johnson metálfényben tündökölt filmjének premierjén: a fémes divat a szezon legnagyobb dobása

Ez a trend egyszerre sugall futurisztikus hatást és finom eleganciát, így nem csoda, hogy egyre többen választják.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu