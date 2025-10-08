Vékony szálú hajad van? Ezzel a 3 frizurával igazi hajas baba lehetsz

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Mostanában tele a TikTok olyan dús, gyönyörű hajkoronájú csajokkal, hogy azt egy póni is megirigyelné, és mi, vékony szálú hajú csajok csak irigykedve, ködös tekintettel figyeljük a szebbnél szebb frizurakölteményeket, amelyeket két laza mozdulattal varázsolnak maguknak. Nyugi, nem hagyunk cserben: mutatunk három olyan frizurát, ami vékony szálú hajon is kifejezetten jól mutat.

Nem kell lemondanod a trendi frizurákról csak azért, mert vékony szálú hajad van: a TikTok szerencsére tele van olyan videókkal, amelyek ezt a problémát hivatottak orvosolni. 

Nő vékony szálú hajjal
Egy kis odafigyeléssel vékony szálú hajból is készíthető csodás frizura
Forrás: Shutterstock

3 frizura, amely vékony szálú hajon mutat igazán jól

Vannak, akik szerencsésen pörgették ki a genetikai lottót és van a maradék 80 százalék, aki kevés, de legalább vékony szálú és töredezésre hajlamos hajjal kell, hogy éljen. Bár már egyre elterjedtebb a tudatos hajápolás, és próbálunk a mély olajozástól kezdve a hajvitaminokig mindent megtenni annak érdekében, hogy a fejünkön lévő három szálból legalább hat legyen, de be kell látnunk, hogy a genetika az bizony genetika és van, amiből nem lehet várat építeni. Vagy mégis?

 A TikTokon egyre több felhasználó osztja meg a kálváriáját a ritkuló frizurájával, amiből egyrészt erőt meríthetünk, hogy bizony nem vagyunk egyedül a kevés hajjal folytatott harcban, másrészt pedig szuper ötleteket találhatunk, hogyan dobjuk fel a hajkoronánkat úgy, hogy az dúsnak és egészségesnek tűnjön.

Íme 3 tökéletes frizura vékony szálú hajra:

1. Messy bun 

@goesbymeg more thin hair styles in my playlist ✨ #messybuntutorial #thinhair #finehair #shorthair #hairstyle #meganjames ♬ original sound - Meg

A kócos konty a vékony szálú haj legjobb barátja: egy kis tupír, pár ügyesen elhelyezett hullámcsat és máris kész a szexi konty, ami olyat hatást kelt, mintha csak egy mozdulattal összefogtad volna a tengernyi hajad (pedig!). Ha extra hatást szeretnél elérni, használhatsz hajfánkokat is, amelyek még több volument adnak a frizurának. 

2. Fonás 

@goesbymeg you need to try this #easyhairstyles #finehair #thinhair #beachwaver #hairinspo ♬ original sound - Meg

Igazi fesztiválfrizura ez a hullámos, fonott haj, aminek egy titka a texturáló spray, amivel tincseid tónusosabbak lesznek és a fonatok is könnyebben megmaradnak. A beach waves-nek hála pedig jóval dúsabbnak tűnik a hajad, mint amilyen valójában. 

3. A felcsatolt 

@mandy.sims Super easy “big hair” hack! Bonus points for using bands that match your hair color (yes do that 😂) but if not, you’re going to pull and tug till they’re hidden anyway! #finehair #haircare #prettyhair #selfcare #thinhair #haircaretips #finehairideas #hairgrowth #love #finehairstyle #hairstyles #finehairproblems #easyhair ♬ WHISKEY WHISKEY - Moneybagg Yo

Virágkorukat érik gyermekkorunk nagy hajcsatjai és talán ez az egyetlen frizura, amit könnyebb megvalósítani kevesebb hajból: elég két kis konty, amit megfelelően elhelyezve csodás sérót kapsz! 

A riviéra bob a legdögösebb nyári frizura 2025-ben - Selena Gomez már ezt viseli

A rövid haj 2025 egyik legnagyobb beauty trendje – az olasz bob, a lob és a francia bob után most itt a legújabb kedvenc: a riviéra bob.

3 hajápolási hiba, amit a francia nők sosem követnek el

Szeretnéd, hogy mindig tökéletes legyen a hajad? Akkor vegyél példát a francia nőkről!

Kánikulafrizura: 3 tipp, hogy ne ragadjon az arcodhoz a hajad

A hajad is szenved a 35 fokban? Mutatjuk a nyár legpraktikusabb kánikulafrizuráit.

 

 

