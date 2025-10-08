Vékony szálú hajad van? Ezzel a 3 frizurával igazi hajas baba lehetsz

Nem kell lemondanod a trendi frizurákról csak azért, mert vékony szálú hajad van: a TikTok szerencsére tele van olyan videókkal, amelyek ezt a problémát hivatottak orvosolni.

Egy kis odafigyeléssel vékony szálú hajból is készíthető csodás frizura

Forrás: Shutterstock

3 frizura, amely vékony szálú hajon mutat igazán jól

Vannak, akik szerencsésen pörgették ki a genetikai lottót és van a maradék 80 százalék, aki kevés, de legalább vékony szálú és töredezésre hajlamos hajjal kell, hogy éljen. Bár már egyre elterjedtebb a tudatos hajápolás, és próbálunk a mély olajozástól kezdve a hajvitaminokig mindent megtenni annak érdekében, hogy a fejünkön lévő három szálból legalább hat legyen, de be kell látnunk, hogy a genetika az bizony genetika és van, amiből nem lehet várat építeni. Vagy mégis?

A TikTokon egyre több felhasználó osztja meg a kálváriáját a ritkuló frizurájával, amiből egyrészt erőt meríthetünk, hogy bizony nem vagyunk egyedül a kevés hajjal folytatott harcban, másrészt pedig szuper ötleteket találhatunk, hogyan dobjuk fel a hajkoronánkat úgy, hogy az dúsnak és egészségesnek tűnjön.

Íme 3 tökéletes frizura vékony szálú hajra:

1. Messy bun

A kócos konty a vékony szálú haj legjobb barátja: egy kis tupír, pár ügyesen elhelyezett hullámcsat és máris kész a szexi konty, ami olyat hatást kelt, mintha csak egy mozdulattal összefogtad volna a tengernyi hajad (pedig!). Ha extra hatást szeretnél elérni, használhatsz hajfánkokat is, amelyek még több volument adnak a frizurának.

2. Fonás

Igazi fesztiválfrizura ez a hullámos, fonott haj, aminek egy titka a texturáló spray, amivel tincseid tónusosabbak lesznek és a fonatok is könnyebben megmaradnak. A beach waves-nek hála pedig jóval dúsabbnak tűnik a hajad, mint amilyen valójában.

3. A felcsatolt

Virágkorukat érik gyermekkorunk nagy hajcsatjai és talán ez az egyetlen frizura, amit könnyebb megvalósítani kevesebb hajból: elég két kis konty, amit megfelelően elhelyezve csodás sérót kapsz!