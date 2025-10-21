Őszi rúzstérkép: 5 vörös rúzs, amivel biztosan nem nyúlsz mellé

Segítünk kiigazodni a vörös rúzsok útvesztőjében.
5 vörös rúzs, ami soha nem okoz csalódást
Sokan félnek rikító színt viselni a hétköznapokon, pedig semmi nem dobja fel annyira a kinézetedet, mint egy jól kiválasztott, az arcoddal tökéletesen harmonizáló rúzs.
Persze a vörös rúzzsal egy picit több macera van, mint a nude színekkel, de hidd el, bőven megéri a fáradtságot!
Ha pedig kétségeid vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen rúzs áll jól neked, egyet se félj: segítünk megtalálni a hozzád leginkább passzoló árnyalatot!
1. MAC MacXimal Silky Matte Lipstick, Ruby Woo
A MAC ikonikus vörös árnyalata az őszi rúzsok egyik koronázatlan királynője: ez a hideg, kékes árnyalat elképesztően világos fogakat varázsol és matt formulájának köszönhetően egész nap betonbiztosan fennmarad. Ez a szín leginkább a téltípusoknak áll jól: ha világos a bőröd, sötét a hajad és világos a szemed, akkor mindenképp csapj le rá!
2. Nars Explicit Lipstick, Mischievous
A tavasztípusoknak, azaz a világos bőrű, aranyszőke vagy világosbarna hajú, zöldes, vagy kék szemű csajoknak istenien állnak a narancsos árnyalatú piros rúzsok: életre kelti az arcukat és kiemeli a természetes árnyalatukat.
3. YSL Rouge Pur Couture, F3
Ha a nyártípusúak közé tartozol, azaz rózsaszínes árnyalatú a bőröd, világos a hajad és kékes-zöldes a szemed, akkor mindenképp a rózsaszínes árnyalatú, málnavörös, vagy borvörös árnyalatok közül válogass.
4. Guerlain Rouge G, 539
A terrakotta és téglavörös rúzsok legjobban az ősztípusú csajoknak állnak, akiknek sárgás tónusú a bőrük, meleg barna, vagy vöröses a hajuk és barna a szemük.
5. Estée Lauder Pure Color Creme Lipstick, 816
Ha egy igazán klasszikus, tartós vörös rúzsra vágysz, akkor az Estée Lauder krémes rúzsával nem lőhetsz mellé: ez a formula egyszerre biztosít gyönyörű, élénk színt, miközben hidratálja is az ajkakat.