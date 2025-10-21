Őszi rúzstérkép: 5 vörös rúzs, amivel biztosan nem nyúlsz mellé

Segítünk kiigazodni a vörös rúzsok útvesztőjében.

A vörös rúzs mindenkinek jól áll, csak meg kell találni a tökéletes árnyalatot!

Forrás: Shutterstock

5 vörös rúzs, ami soha nem okoz csalódást

Sokan félnek rikító színt viselni a hétköznapokon, pedig semmi nem dobja fel annyira a kinézetedet, mint egy jól kiválasztott, az arcoddal tökéletesen harmonizáló rúzs.

Persze a vörös rúzzsal egy picit több macera van, mint a nude színekkel, de hidd el, bőven megéri a fáradtságot!

Ha pedig kétségeid vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen rúzs áll jól neked, egyet se félj: segítünk megtalálni a hozzád leginkább passzoló árnyalatot!

1. MAC MacXimal Silky Matte Lipstick, Ruby Woo

MAC MacXimal Silky Matte Lipstick 10 100 Ft

Forrás: www.maccosmetics.hu

A MAC ikonikus vörös árnyalata az őszi rúzsok egyik koronázatlan királynője: ez a hideg, kékes árnyalat elképesztően világos fogakat varázsol és matt formulájának köszönhetően egész nap betonbiztosan fennmarad. Ez a szín leginkább a téltípusoknak áll jól: ha világos a bőröd, sötét a hajad és világos a szemed, akkor mindenképp csapj le rá!

2. Nars Explicit Lipstick, Mischievous

Nars Explicit Lipstick 15 220 Ft

Forrás: www.notino.hu

A tavasztípusoknak, azaz a világos bőrű, aranyszőke vagy világosbarna hajú, zöldes, vagy kék szemű csajoknak istenien állnak a narancsos árnyalatú piros rúzsok: életre kelti az arcukat és kiemeli a természetes árnyalatukat.

3. YSL Rouge Pur Couture, F3

YSL Rouge Pur Couture 22 490 Ft

Forrás: https://www.douglas.hu/

Ha a nyártípusúak közé tartozol, azaz rózsaszínes árnyalatú a bőröd, világos a hajad és kékes-zöldes a szemed, akkor mindenképp a rózsaszínes árnyalatú, málnavörös, vagy borvörös árnyalatok közül válogass.

4. Guerlain Rouge G, 539

Guerlain Rouge G 17 600 Ft

Forrás: https://www.marionnaud.hu/

A terrakotta és téglavörös rúzsok legjobban az ősztípusú csajoknak állnak, akiknek sárgás tónusú a bőrük, meleg barna, vagy vöröses a hajuk és barna a szemük.

5. Estée Lauder Pure Color Creme Lipstick, 816

Estée Lauder Pure Color Creme Lipstick 18 700 Ft

Forrás: www.esteelauder.hu

Ha egy igazán klasszikus, tartós vörös rúzsra vágysz, akkor az Estée Lauder krémes rúzsával nem lőhetsz mellé: ez a formula egyszerre biztosít gyönyörű, élénk színt, miközben hidratálja is az ajkakat.