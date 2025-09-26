Kendall Jenner tippjei: így lesznek dús ajkaid tű nélkül

Kendall Jenner igazi IT Girl, nem meglepő, hogy rengetegen követik az Instagramon, és ez azt is hozza magával, hogy nagyon sokan szeretnének hasonlítani rá.

Kendall Jenner száját sokan irigylik, és szerencsére tű nélkül is elérhető.

Forrás: Shutterstock

Kendall Jenner szájsminkje tarol a neten

De miért vált Kendall Jenner az Insta egyik legnépszerűbb szereplőjévé? A mai szépségideáloknak teljesen megfelel, nem csoda, sokan szeretnének hasonlítani rá. Rengeteg rajongója az ő ajkait tűzte ki célul, és szeretnék, ha nekik is ilyen telt és formás lehetne a szájuk – ettől függetlenül mégsem mernek injekcióztatni, és feltöltetni azt.

Ha te is így vagy ezzel, és sosem vállalnád be a szájfeltöltést, az nem azt jelenti, hogy le kell mondanod a Kylie Jenner ajkakról, csupán alkalmaznod kell pár olyan trükköt, amellyel a hatás olyan lesz, mint a sztárnál.

A kontúrozás az egyik legfontosabb mozzanata a Kendall Jenner ajkaknak

Forrás: Shutterstock

A kontúrozást sokan kihagyják, vagy rosszul csinálják, pedig a folyamat és a végeredmény egyik alapja. Itt érdemes elidőzni, és a hibátlan, aprólékos folyamatra koncentrálni. Válassz egy olyan szájceruzát, ami egy árnyalattal sötétebb vagy melegebb, mint a szád tónusa. A kontúr legyen éles, de ne túl vastag. Inkább csak finoman emeld ki a szád szélét - vagy azt a szélt, amelyről ábrándozol.

A világos szín adja meg a plumpy hatást

Az ajkad közepére egy világosabb árnyalatot vigyél fel, és legyen ez fényes, sheer finish-ű. Ha a rúzsod nem ilyen, pluszban tegyél rá szájbalzsamot is. Ezzel a trükkel optikailag nagyobbnak tűnik az ajak, mert a fény megtörik és középen emeli.

Kerüld a túl matt textúrákat, ha ez az optikai hatás a cél, a fények, a ragyogás segítenek hangsúlyozni az ajak vonalát, és nem csúszik el könnyen a rúzs a finom vonalaknál.

Ahhoz tehát, hogy Kendall Jenner ajkaihoz hasonlítson a szád, egyáltalán nem szükséges feltöltetned azt, sokkal inkább a megfelelő sminktermékekbe invesztálni, és gyakorolni. Csupán erre a három alapvető dologra kell odafigyelned: a helyes kontúrra, a csillogó anyagra, és a középen világosabb árnyalatra.