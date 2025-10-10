Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
5 bombabiztos ajakápoló, ami felkészíti az ajkaidat a hideg szelekre

Shutterstock - Andrei David Stock
szépség szájápolás ajakápoló
Nagy Kata
2025.10.10.
Ha már előre látod lelki szemeid előtt, hogy a hideg hónapok közeledtével őrült módjára kened magadra a mit sem érő szőlőzsírokat, akkor ez a cikk neked szól! Mutatunk ugyanis 5 olyan ajakápolót, ami tényleg működik!

Néhány ajakápoló csak arra jó, hogy függőséget okozzon, és még jobban kiszárítsa a szádat, ezért megmutatjuk a tutit! 

Fiatal nő ajakápolót használ
Mutatunk néhány ajakápolót, amellyel egész évben gyönyörű marad a szád
Forrás: Shutterstock

5 ajakápoló, amely biztosan nem hagy cserben a hidegben

Mindannyian ismerjük az örök körforgást: kiszárad a szánk, próbáljuk nyalogatni, attól csak rosszabb lesz, elkezdünk szőlőzsírt használni, és bumm, azt vesszük észre, hogy már a hetedig tégelyt használjuk el, de mintha csak rosszabb lenne a helyzet, mint előtte. 

Emiatt pedig nem tudunk rúzst viselni, hiszen az nem mutat jól száraz ajkakon, a fájdalomról és kellemetlen érzésről nem is beszélve.

Ha pedig te is azok közé tartozol, akik mérgükben még tépkedik is az elhalt darabokat, a jó isten irgalmazzon neked! Szerencsére nem kell kötelezően minden évben legalább kétszer túlesned ezen a tortúrán: mutatunk pár olyan bombabiztos ajakápolót, amelyik megbízhatóan felveszi a harcot a kicserepesedett ajkak ellen!

1. Eucerin ajakápoló

Eucerin ajakápoló 5 210 Ft
Forrás: www.notino.hu

Ez a mélyhidratáló ajakápoló már egy használat után érezhető hatást nyújt, ráadásul a száj környéki bőr szárazságára is kiváló megoldást nyújt. 

2. Lush Snow Fairy ajakmaszk

 Lush Snow Fairy ajakmaszk 4 490 Ft
Forrás: www.lush.com/hu

Ha már úgy érzed, semmi nem segít, ez a kis tégely akkor is igazi gyógyír: csak kend fel éjszaka a szádra, és reggelre puha, sima ajkakkal ébredsz. 

3. Kiehl's buttermask 

Kiehl's buttermask ajakmaszt 12 100 Ft
Forrás: www.kiehls.hu

Ez a sűrű, vajas állagú ajakmaszk kókuszolajjal és vad mangó olajjal táplálja a kicserepesedett ajkakat. 

4. Vaseline színezett ajakbalzsam

Vaseline színezett ajakbalzsam 1 299 Ft
Forrás: www.dm.hu

Ha a szárazság ellenére is szeretnél egy kis színt vinni az ajkaidra, a Vaseline terméke számodra a tökéletes választás. 

5. Clinique Moisture Surge ajakápoló

 Clinique Moisture Surge ajakápoló 10 590 Ft
Forrás: https://www.douglas.hu/

Azonnali hidratálóként, vagy akár maszkként is használható ez a könnyű, mégis hatásos ajakbalzsam. 

A málnás smink lesz az ősz legnagyobb szépségtrendje

Az idei szezon különleges trendekkel érkezik. A málnás smink elképesztően népszerű, és nem is olyan nehéz jól viselni, mint elsőre gondolnánk.

Tüntesd el az öregedés első jeleit: meghoztuk a legjobb beautytippeket a ráncos ajkak ellen

Ezekkel a termékekkel visszafordíthatod a ráncokat ajkaidon!

Itt az új TikTok-trend, a vanilla girl: kápráztass el mindenkit az illatoddal

Vanília fagyi és habos süti — mámorítóan édes illat! Ismerkedj meg az új, TikTokon terjedő vanilla girl rutinnal, amivel te is kábítóan érzéki illatot fogsz árasztani magadból.

 

