5 bombabiztos ajakápoló, ami felkészíti az ajkaidat a hideg szelekre

Néhány ajakápoló csak arra jó, hogy függőséget okozzon, és még jobban kiszárítsa a szádat, ezért megmutatjuk a tutit!

Mutatunk néhány ajakápolót, amellyel egész évben gyönyörű marad a szád

5 ajakápoló, amely biztosan nem hagy cserben a hidegben

Mindannyian ismerjük az örök körforgást: kiszárad a szánk, próbáljuk nyalogatni, attól csak rosszabb lesz, elkezdünk szőlőzsírt használni, és bumm, azt vesszük észre, hogy már a hetedig tégelyt használjuk el, de mintha csak rosszabb lenne a helyzet, mint előtte.

Emiatt pedig nem tudunk rúzst viselni, hiszen az nem mutat jól száraz ajkakon, a fájdalomról és kellemetlen érzésről nem is beszélve.

Ha pedig te is azok közé tartozol, akik mérgükben még tépkedik is az elhalt darabokat, a jó isten irgalmazzon neked! Szerencsére nem kell kötelezően minden évben legalább kétszer túlesned ezen a tortúrán: mutatunk pár olyan bombabiztos ajakápolót, amelyik megbízhatóan felveszi a harcot a kicserepesedett ajkak ellen!

1. Eucerin ajakápoló

Eucerin ajakápoló 5 210 Ft

Ez a mélyhidratáló ajakápoló már egy használat után érezhető hatást nyújt, ráadásul a száj környéki bőr szárazságára is kiváló megoldást nyújt.

2. Lush Snow Fairy ajakmaszk

Lush Snow Fairy ajakmaszk 4 490 Ft

Ha már úgy érzed, semmi nem segít, ez a kis tégely akkor is igazi gyógyír: csak kend fel éjszaka a szádra, és reggelre puha, sima ajkakkal ébredsz.

3. Kiehl's buttermask

Kiehl's buttermask ajakmaszt 12 100 Ft

Ez a sűrű, vajas állagú ajakmaszk kókuszolajjal és vad mangó olajjal táplálja a kicserepesedett ajkakat.

4. Vaseline színezett ajakbalzsam

Vaseline színezett ajakbalzsam 1 299 Ft

Ha a szárazság ellenére is szeretnél egy kis színt vinni az ajkaidra, a Vaseline terméke számodra a tökéletes választás.

5. Clinique Moisture Surge ajakápoló

Clinique Moisture Surge ajakápoló 10 590 Ft

Azonnali hidratálóként, vagy akár maszkként is használható ez a könnyű, mégis hatásos ajakbalzsam.