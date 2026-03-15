Tilos kitépned az ősz hajszálaidat – Veszélyesebb, mint hinnéd!

Ahogy öregszünk, a hajhagymák pigmentsejtjei fokozatosan kevesebb festékanyagot termelnek, vagyis az úgynevezett melanociták aktivitása csökken. A legtöbb nő ekkor kap sikítófrászt, ugyanis a tükörbe nézve ekkor felfedezi fel az első ősz hajszálait.

Nem érted, miért épp veled ilyen igazságtalan az élet? Nyugi, az ősz hajszál pont az, amin könnyedén lehet segíteni, viszont semmiképp ne tépkedd ki!

Ősz hajszálak – Ezeket érdemes tudnod! Semmiképpen ne tépd ki, ugyanis ott, ahonnan rendszeresen kitépkeded, egy idő után nem nő új hajszál.

Ha kihúzol egy ősz szálat, kettő nő a helyére – Mítosz vagy valóság?

Mi a legjobb dolog, amit az ősz hajszálaiddal tehetsz?

Mi történik, ha kitépkeded az ősz hajszálaidat?

A hajhagyma megsérülhet, a hajszál kitépésekor ugyanis nemcsak a hajszálat, hanem a teljes hajhagymát kihúzod a bőrből. Ennek következtében már csak vékonyabb, gyengébb hajszálak fognak nőni az adott területen, de akár egy apró kopasz folt is kialakulhat.

Ha szokásoddá vált kitépkedni az ősz hajszálaidat, vagy ez nálad valamiféle stresszlevezető kényszercselekvés, jobb, ha tudod, hogy a kitépett haj körül mikrosérülések keletkezhetnek. A sérülésekbe könnyedén bejutnak a baktériumok, majd irritáció, gyulladás és hegesedés, rosszabb esetben akár fertőzés léphet fel.

Redszeresen csinálod ezeket? Ne csodálkozz, hogy beleőszülsz

Tudtad, hogy létezik néhány olyan szokás, ami elősegíti a fehér hajszálak megjelenését? A korai őszülés oka lehet többek között a dohányzás, ami emeli bizonyos hormonok szintjét, ezzel rövidítve a haj növekedési ciklusát. És hogy hová vezet mindez? A hajad idő előtt kihullik.

Ha rendszeresen rágyújtasz, akkor azt is tudnod kell, hogy dohányzás fokozza az oxidatív stresszt, ami gyulladást és korai sejtpusztulást okozhat a fejbőrön, ami szintén őszüléshez vezet.

Ha még nem vagy 40, mégis ősz hajszálakat fedezel fel a hajkoronádban, annak nem csak genetikai hajlam lehet az oka, hanem a pajzsmirigy-alulműködés is. Mindenképpen érdemes utánajárni a dolognak és kivizsgáltatnod magad.

Az ősz hajszálak nem azt jelentik, hogy neked már a B oldal forog. A genetikai hajlamon át számos tényező befolyásolja az őszülést.

Ha zavar az ősz haj, vess be hajfestéket, hajszínezőt vagy a mostanában oly’ népszerű hajszínező habot vagy hajtőszínező spray-t. Kérd ki fodrászod véleményét arról, melyik lenne az a legoptimálisabb hajvágási technika, amelynek hatására az ősz hajszálak harmonikusan illeszkednek a hajadba.