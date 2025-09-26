30 sem vagy, mégis őszülsz? Szexi és nőies frizuravariációk ezüst hajkoronára

A haj korai őszülése elsősorban genetikai tényezőkön múlik. Vannak, akik már a húszas éveikben tapasztalnak fehér vagy szürke hajszálakat, míg mások akár ötvenéves korukig is megőrzik természetes hajszínüket. A jelenség oka, hogy a hajhagymákban termelődő melanin – amely a hajszínért felelős pigment – fokozatosan csökken, így tehát fokozatosan alakul ki az őszülés. A stressz, bizonyos betegségek, vitaminhiány, illetve életmódbeli tényezők is állhatnak emögött, de a legerősebb befolyásoló tényező mégis az öröklött hajlam.

Phoebe Bridgers a Metropolitan Múzeumban, vagány ezüstös, halványkék tincsekkel

Forrás: Getty Images

Sokan szégyellik a korai őszülést

A társadalom hosszú időn át az ősz hajat az öregedéssel azonosította, és mivel sajnos a reklámok még mostanság is az örök fiatalságot hirdetik, a nők különösen erős nyomást érezhetnek, ami a külső megjelenésüket illeti. Egyesek festékkel próbálják elfedni a változást, ugyanakkor az elmúlt években egyre többen vállalják büszkén természetes ezüstös tincseiket, és ezzel éppen azokat a merev szépségszabályokat kérdőjelezik meg, amelyek miatt régen szégyenérzet társult az őszüléshez.

Cardi B ezüstös, hamvasított, hosszú hajjal pózol New Yorkban

Forrás: Getty Images

Akik nem szeretnék festeni a hajukat, ma már rengeteg inspiráló frizura közül választhatnak. Az aszimmetrikus bubi játékos és modern, miközben dúsabb hatást kelt. A rövid, vagány pixie frizura – gondoljunk csak Jamie Lee Curtisre – kiemeli az arcvonásokat, és különösen jól mutat a hamvas árnyalatokban. A klasszikus bob ősz hajjal elegáns, letisztult megjelenést ad.

Klasszikus bob kissé rendetlen stílusban, fehér-halványkék árnyalatban Forrás: Getty Images Europe

A természetesen göndör tincsek ezüstösen is bátran hordhatók hosszabb, vállig érő változatban. Az ősz hajszálak melírként is tökéletesen működnek, mélységet adnak a frizurának, így a haj sokszor még dúsabbnak is hat.

Pixie hajstílus ezüst melírral, Jamie Lee Curtis is trendin őszül, haja dúsabbnak hat az ősz melírral

Forrás: WireImage

Attól, mert a tincseid őszülnek, még egyáltalán nem kell lemondanod a fiatalos és trendi külsőről

A silver vagy granny hair stílus néhány éve divattá vált a Z generáció körében is: direkt választják a hamvas, platina- vagy ezüstszínt, mert modernnek és különlegesnek tartják. Ennek köszönhetően rengeteg hamvasító sampon, speciális színmegőrző és hajszínező termék, valamint kifejezetten ősz árnyalatokra fejlesztett hajfesték jelent meg a piacon.