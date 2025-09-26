30 sem vagy, mégis őszülsz? Szexi és nőies frizuravariációk ezüst hajkoronára

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025.09.26.
Amikor az első néhány ősz hajszálat felfedezzük, legszívesebben elsírnánk magunkat, mondván, kezdődik az élet B oldala. A 21. század azonban már nem az a korszak, amikor az őszülést szégyellni kellene, a szürkés és hamvasfehér árnyalatok egyébként is fénykorukat élik. Elhoztuk a legszuperebb frizurákat, melyek ezüstös árnyalatokban is fiatalosnak hatnak.

A haj korai őszülése elsősorban genetikai tényezőkön múlik. Vannak, akik már a húszas éveikben tapasztalnak fehér vagy szürke hajszálakat, míg mások akár ötvenéves korukig is megőrzik természetes hajszínüket. A jelenség oka, hogy a hajhagymákban termelődő melanin – amely a hajszínért felelős pigment – fokozatosan csökken, így tehát fokozatosan alakul ki az őszülés. A stressz, bizonyos betegségek, vitaminhiány, illetve életmódbeli tényezők is állhatnak emögött, de a legerősebb befolyásoló tényező mégis az öröklött hajlam.

őszülés
Phoebe Bridgers a Metropolitan Múzeumban, vagány ezüstös, halványkék tincsekkel
Forrás:  Getty Images

Sokan szégyellik a korai őszülést

A társadalom hosszú időn át az ősz hajat az öregedéssel azonosította, és mivel sajnos a reklámok még mostanság is az örök fiatalságot hirdetik, a nők különösen erős nyomást érezhetnek, ami a külső megjelenésüket illeti. Egyesek festékkel próbálják elfedni a változást, ugyanakkor az elmúlt években egyre többen vállalják büszkén természetes ezüstös tincseiket, és ezzel éppen azokat a merev szépségszabályokat kérdőjelezik meg, amelyek miatt régen szégyenérzet társult az őszüléshez.

őszülés
Cardi B ezüstös, hamvasított, hosszú hajjal pózol New Yorkban
Forrás:  Getty Images

Akik nem szeretnék festeni a hajukat, ma már rengeteg inspiráló frizura közül választhatnak. Az aszimmetrikus bubi játékos és modern, miközben dúsabb hatást kelt. A rövid, vagány pixie frizura – gondoljunk csak Jamie Lee Curtisre –  kiemeli az arcvonásokat, és különösen jól mutat a hamvas árnyalatokban. A klasszikus bob ősz hajjal elegáns, letisztult megjelenést ad.

őszül
Klasszikus bob kissé rendetlen stílusban, fehér-halványkék árnyalatban Forrás: Getty Images Europe

A természetesen göndör tincsek ezüstösen is bátran hordhatók hosszabb, vállig érő változatban. Az ősz hajszálak melírként is tökéletesen működnek, mélységet adnak a frizurának, így a haj sokszor még dúsabbnak is hat.

őszül
Pixie hajstílus ezüst melírral, Jamie Lee Curtis is trendin őszül, haja dúsabbnak hat az ősz melírral 
Forrás: WireImage

Attól, mert a tincseid őszülnek, még egyáltalán nem kell lemondanod a fiatalos és trendi külsőről

A silver vagy granny hair stílus néhány éve divattá vált a Z generáció körében is:  direkt választják a hamvas, platina- vagy ezüstszínt, mert modernnek és különlegesnek tartják. Ennek köszönhetően rengeteg hamvasító sampon, speciális színmegőrző és hajszínező termék, valamint kifejezetten ősz árnyalatokra fejlesztett hajfesték jelent meg a piacon.

Az őszülés tehát társadalmi üzenetként is felfogható: egy nő dönthet úgy, hogy elfedi, de az is ugyanolyan tiszteletre méltó választás, ha vállalja és ünnepli ezüstös haját. A lényeg, hogy a frizura összhangban legyen a személyiségünkkel – ez az, ami igazán fiatalossá és ragyogóvá tesz.

