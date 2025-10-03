Viszlát őszülés? — Vitatott „csodamódszerrel” állították vissza a színésznő eredeti hajszínét

Egy kínai színésznő azt állítja a közösségi média platformján, hogy injekciók segítségével vissza tudja változtatni az ősz haját feketévé. Okos népámítás vagy maga a csoda, amire mindeddig vártunk? A rajongók mindenesetre odáig vannak az eredményért. Nézzük, valóban megtalálták-e az őszülés ellenszerét!
Egy 37 éves kínai színésznő, Guo Tong nagy vihart kavart az interneten azzal a bejelentésével, hogy injekciók segítségével próbálja visszafordítani az őszülését, és elérni, hogy a haja újra fekete legyen. Guo egy olyan eljáráson vesz részt, amely a fehér tincseit visszaváltoztatja az eredeti hajszínére. A színésznő elárulta azt is, hogy főként a szorongása miatt kezdett bele a kezelésbe, amit a színészi munkával járó nyomás okozott nála. A videójában elmondja, hogy nála nem öröklött tényező okozza az őszülést, hanem a stresszes életmódja:
Az ősz hajam nem a genetikának köszönhetem, hanem a rendszertelen életmód, az érzelmi stressz és egy hosszabb ideig tartó pszichés nyomás okozta. Ez annyi feszültséget jelentett, hogy hatással lett a hajamra is.
Sokakat nem az okok érdekelték, hanem inkább arra voltak kíváncsiak, hogy hatásos-e a csodamódszer. Guo Tong hozzátette, hogy már tíz kezelést végeztek el a haján:
Először is, három hetet kihagytam egy üzleti út miatt, amikor Pekingbe és a szülővárosomba utaztam, így három alkalmat elmulasztottam. Másrészt forgattam, így be volt festve a hajam feketére, ezért nem nagyon látszik az eredmény.
A felkészült orvosok azonban készítettek fotókat a folyamatról, amelyen azt dokumentálták, hogy az új hajszálak töve már fekete, nem ősz. Ez az eredmény nagyon fellelkesítette a színésznőt, aki továbbra is az injekciós kezelés pártján áll. Bár azt nem árulta el pontosan, hogy mennyibe került a kúra. Azt mondta:
Úgy voltam vele, hogy ahelyett, hogy minden nap azon aggódnék, vajon több ősz hajszálam lesz-e, inkább ráhagyom a szakemberekre, én meg foglalkozhatok a munkámmal. Ha működik, szívesen megosztom a tapasztalataimat. Ha nem, akkor úgy tekintek rá, mint tanulópénzre. Nekem ez is belefér.
A kezelés heti egy injekcióból áll. Ezt a folyamatot pedig általában 3–6 hónapig kell végezni, hogy eredményes legyen a kúra.
A Yangtse News információi szerint Guo Tongot a sanghaji Yueyang Kórházban kezelték. Az ott dolgozó egyik bőrgyógyász elmondta, hogy a kezelés során Adenosylcobalamin nevű B12-vitamint használnak, ami a hagyományos kínai orvoslásban is ismert szer. A kínai orvoslás szerint a B12-vitamin serkenti a melanin, azaz a festékanyag termelődését.
Mi a melanin? Egy természetes pigment, amely a haj, a bőr és a szem színéért felelős. Az őszülés során a melanint termelő sejtek, a melanociták száma csökken, ami a kor előrehaladtával egy teljesen természetes folyamat.
Mielőtt bárki repülőjegyet venne Pekingbe és befizetne egy ilyen kúrára, jó, ha tudja, hogy a nyugati bőrgyógyászok nem igazán hisznek ebben a módszerben. Több szakember is megkérdőjelezi, hogy a kezelésnek lenne bármi hatása:
Dr. Magnus Lynch bőrgyógyász szerint azt nehéz eldönteni egy ilyen kúra során, hogy minek köszönhető az eredmény: a siker kulcsa nem kizárólag az injekciókban lévő hatóanyagnak köszönhető, hanem a mikrotűs kezeléseknek is.
Ezzel szemben egy másik szakértő, Dr. Munir Somji egy már 70 ezres megtekintettségű TikTok-videóban azt állította, hogy az ősz haj valóban visszafordítható ezzel a fajta injekcióval.
A orvos azt nyilatkozta, hogy mikroszkópos vizsgálattal kimutatható, hogy a hajszálak újra feketévé válnak a mikrotűk és hatóanyagok használata után.
A videójában még egy összehasonlító képpel is ábrázolta a beavatkozás eredményességét. Az előtte-utána fotón szereplő nő az első képen ősz, a másikon sötét hajtövű. Dr. Somji azt állítja, hogy a kezeléssel képesek aktiválni az alvó melanocitákat, hogy újra termeljék a melanint.
Ugyan már egyre felkapottabb ez a kezelés, és többen pozitív tapasztalatokról számoltak be — például egészségesebb, vastagabb, dúsabb haj, kevesebb ősz hajszál —, a legtöbb orvos szerint még nincsen elég tudományos bizonyíték, és alig kutatták, és akkor is csak szűk körben ezt a megkérdőjelezhető módszert.
Bár az említett kezelés biztatónak tűnhet, még nincsen megbízható, tudományosan bizonyított módja az őszülés visszafordításának.
