Viszlát őszülés? — Vitatott „csodamódszerrel” állították vissza a színésznő eredeti hajszínét

Egy kínai színésznő azt állítja a közösségi média platformján, hogy injekciók segítségével vissza tudja változtatni az ősz haját feketévé. Okos népámítás vagy maga a csoda, amire mindeddig vártunk? A rajongók mindenesetre odáig vannak az eredményért. Nézzük, valóban megtalálták-e az őszülés ellenszerét!

Egy kínai színésznő kezdte el népszerűsíteni az őszülést visszafordító injekciós kezelést

Megvan az őszülés ellenszere?

Egy 37 éves kínai színésznő, Guo Tong nagy vihart kavart az interneten azzal a bejelentésével, hogy injekciók segítségével próbálja visszafordítani az őszülését, és elérni, hogy a haja újra fekete legyen. Guo egy olyan eljáráson vesz részt, amely a fehér tincseit visszaváltoztatja az eredeti hajszínére. A színésznő elárulta azt is, hogy főként a szorongása miatt kezdett bele a kezelésbe, amit a színészi munkával járó nyomás okozott nála. A videójában elmondja, hogy nála nem öröklött tényező okozza az őszülést, hanem a stresszes életmódja:

Az ősz hajam nem a genetikának köszönhetem, hanem a rendszertelen életmód, az érzelmi stressz és egy hosszabb ideig tartó pszichés nyomás okozta. Ez annyi feszültséget jelentett, hogy hatással lett a hajamra is.

Valóban hatásos?

Sokakat nem az okok érdekelték, hanem inkább arra voltak kíváncsiak, hogy hatásos-e a csodamódszer. Guo Tong hozzátette, hogy már tíz kezelést végeztek el a haján:

Először is, három hetet kihagytam egy üzleti út miatt, amikor Pekingbe és a szülővárosomba utaztam, így három alkalmat elmulasztottam. Másrészt forgattam, így be volt festve a hajam feketére, ezért nem nagyon látszik az eredmény.

A felkészült orvosok azonban készítettek fotókat a folyamatról, amelyen azt dokumentálták, hogy az új hajszálak töve már fekete, nem ősz. Ez az eredmény nagyon fellelkesítette a színésznőt, aki továbbra is az injekciós kezelés pártján áll. Bár azt nem árulta el pontosan, hogy mennyibe került a kúra. Azt mondta:

Úgy voltam vele, hogy ahelyett, hogy minden nap azon aggódnék, vajon több ősz hajszálam lesz-e, inkább ráhagyom a szakemberekre, én meg foglalkozhatok a munkámmal. Ha működik, szívesen megosztom a tapasztalataimat. Ha nem, akkor úgy tekintek rá, mint tanulópénzre. Nekem ez is belefér.

A kezelés heti egy injekcióból áll. Ezt a folyamatot pedig általában 3–6 hónapig kell végezni, hogy eredményes legyen a kúra.