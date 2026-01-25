Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 25., vasárnap

Zoknit húznak hajukra a tiktokerek– A hajslugging undi, de hatékony módszer

Jónás Ágnes
2026.01.25.
Miért húz mindenki zoknit a hajára? Még csak az új év elején járunk, de a TikTokon már gőzerővel terjed a legújabb beauty trend, a hajslugging. Utánajártunk, mi az előnye ennek a bizarr hajápolási trükknek.

A zoknit eddig 10 emberből 10 a lábán viselte. Na jó, van, aki sót szokott melegíteni benne, hogy azt a fájó fülére tegye, de most olyan szokatlan helyre húzzák fel a nők, hogy arra álmunkban sem gondoltunk volna. A hajcsavarók egyeduralma lecsengőben, a férfiak újabban a zoknis, zsíros hajú nőktől kapnak frászt, akik egy olyan fura hajápolási trendet követnek, amelynek neve: hajslugging. 

Hajslugging technika: nő a haját olajozza.
A hajslugging az új TikTok őrület a nők körében. 
Forrás: Shutterstock

Mi az új zoknis őrületnek is nevezett hajslugging?

  • A hajslugging, angolul hair slugging egy újfajta hajápolási technika, amelyet a leleményes koreai mesterfodrászok tanácsai alapján a tiktokerek kezdtel el terjeszteni.
  • Csupán 3 dolog kell hozzá: hajolaj, zokni és 1 darab hajgumi.
  • Mit profitálhat a haj a hajslugging hajáolási technikából? 
  • Hogyan működik és kiknek ajánlott?

Mi a hajslugging lényege?

Nagyjából az, ami nagymamáink idején a dunsztolásé volt. A cél, hogy a haj sűrűbbnek és dúsabbnak hasson, volument nyerjen és hidratálttá váljon. A nagymamák a felmelegített olajat mint házi hajpakolást masszírozták a fejbőrükbe és kenték a hajukra, a hajslugging esetében a modern nők már minőségi, prémium hajolajokat használnak. 

Hogyan működik ez a hajápolási technika?

1. Mosd meg a hajad, ahogy szoktad.

2. Önts olajat a tenyeredbe – lehet ez argán- vagy kókuszolaj is, ha pedig világosabb tincsekre vágysz, a repceolajat használd.

3. Vidd fel a hajolajat a hajvégekre, a haj teljes hosszára, végül masszírozd a maradékot a fejbőrödbe. 

4. Fogd a zoknit és bújtasd bele a hajad, majd rözítsd a tövénél hajgumival. Ez megfelelő meleget biztosít a hajkoronádnak és segít abban, hogy ne kenj össze mindent, amivel a fejed érintkezik. 

6. Amennyiben napközben végzed a hairsluggingot, úgy 1 órán át hagyd hatni, ha viszont este, akkor a zoknit rajta hagyhatod egészen reggelig. 

7. Mosd meg alaposan a hajad, szárítsd meg és élvezd a hidratált, fényes eredményt. (Ha szárazon, kevés olajjal, tincsenént, több zoknival végzed a műveletet, akkor csinos hullámokat kapsz, amikor kibontod a hajad. 

@moniquemrapier you will never go back 🥺 say goodbye to split ends 👏🏼 comment any questions!💗 #hair #hairtok #hairhacks #haircare #hairtips #hairdamage ♬ Eenie Meenie (Radio Version) - Sean Kingston & Justin Bieber

Kinek ajánlott a hairslugging technika? 

  • Száraz, sérült, töredezett haj esetén.
  • Festett, megviselt haj esetén

A virális TikTok trend úgy tűnik, beválik. Bizonyítja, hogy a zokni több dologra jó, mint hittük. Jó szolgálatot tesz a hajnak, különösen télen, amikor a hajnak intenzívebb hidratálásra van szüksége. Az olajos hajslugging javítja a kifésülhetőséget, megszünteti a sprődséget. Adj neki egy esélyt, végül is csak nyerhetsz vele egy szép hajkoronát. 

