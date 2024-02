Shakira megint egy világsztárral randizik, fotó is készül róluk

Julian Edelman 12 évet töltött el az NFL-ben, a New England Patriots sztárja volt, szélső elkapóként játszott. 2020-ban vonult vissza. Korábban járt a brazil szupermodellel, Adriana Limával, majd a svéd modell, Ella Rose volt a párja - írja The Sun. Az angol lap szerint Shakira a 47. születésnapi buliján igen közeli viszonyba került a férfival, a pletykákat pedig tovább erősítette, hogy az énekesnő egy közös fotót is posztolt Edelmanel.

Shakira és Julian Edelman

Forrás: https://www.instagram.com/shakira/