15 érdekesség az idei Oscar-gála jelöltjeiről, amik téged is meglephetnek

Megdől a legidősebb rendező rekordja

Martin Scorsese, a Megfojtott virágok rendezője, immár 81 éves. Ezáltal ő lett a legidősebb rendezőjelölt, melynek rekordját még 1985-ben, az akkor 79 éves John Huston állította fel A Prizzik becsülete (Prizzi’s Honor) című filmjével. Ugyanakkor Scorsese a legjobb rendező kategóriában megkapta 10. jelölését, mellyel ő lett a második legtöbbször jelölt élő rendező. A Spielberggel folytatott holtversenyből így ő került ki győztesen. A kategória rekordere a már elhunyt William Wyler, a Ben-Hur rendezője, akit 12 alkalommal jelöltek, melyből három díjat meg is nyert.

Három rendezőnő filmje is bejutott a legjobb film kategóriába

Először fordul elő az Oscar történelmében, hogy a tíz jelölt filmből hármat is hölgyek rendeztek, amit az Akadémia is elismert. A három rendezőnő és filmjeik: Justine Triet – Egy zuhanás anatómiája (Anatomy of a Fall), Greta Gerwig – Barbie, és Celine Song – Előző életek (Past Lives).

A legjobb film kategóriában új rekord született

1951 óta jelölnek producereket is az Oscar-díjra. Idén Steven Spielberg a rekordszámú 13. jelölését zsebelhette be a Maestro című filmmel, mely indul a legjobb film kategóriában. Ha mindez nem volna elég, az idei zsinórban a harmadik év, melyben Spielberg és társa, Kristie Macosko Krieger egy filmért jelölést kapott.

A nyolcadik nő, akit a legjobb rendező kategóriában jelöltek

Justine Triet, a francia rendező, forgatókönyvíró és vágó a nyolcadik nő, akit jelöltek a legjobb rendező kategóriában. Ezzel pedig történelmet írt, mivel ő az egyetlen nő, akit idén rendezői munkájáért kiválasztottak, ráadásul az övé lett a kilencedik jelölés, melyet nő kapott.

Justine Triet, Forrás: AFP

Ő lehet a legtöbbször díjazott vágó

Thelma Schoonmaker, a Megfojtott virágok vágója a kilencedik jelölését kapta meg a legjobb vágás kategóriában, ezzel pedig ő lett a valaha volt legtöbb jelölést kapott vágó, ami nőként is kiemelkedő siker. Ezzel megelőzte Michael Kahn nyolc jelölését (Az elveszett frigyláda fosztogatói, A Schindler listája, Ryan közlegény megmentése). A hölgyek közül Barbara McLean követi, aki 15 év alatt összesen hét jelölést szerzett. Ha Schoonmaker nyer, ő lehet a történelem legtöbb díjat kapott vágója, ráadásul női szerkesztője.

A legjobb film kategória győztese másodszor lehet nem angol nyelvű

Az Érdekvédelmi terület (Zhe Zone of Interest) a legjobb film kategória egyik jelöltje. Az A24 csapata által készített filmet ezen kívül jelölték még a legjobb rendező és a legjobb adaptált forgatókönyv kategóriában is. Ez a kilencedik, nem angol nyelvű film, amelyet jelöltek az utóbbi két kategóriában is.

Közel 50 elteltével jelölték ismét ugyanabban a kategóriában

Jodie Fostert, a Nyad főszereplőjét, közel 50 év elteltével idén másodszorra is jelölték a legjobb női mellékszereplő kategóriában. Először 1977-ben a Taxisofőr című filmben nyújtott szerepéért választották ki. Ez a leghosszabb idő, ami két jelölés között eltelt egy színész életében, amikor ugyanabban a kategóriában jelölték.

Kristine Samuelson a rövid dokumentumfilm kategóriában 45 évet, míg Judd Hirsch, - az eddigi rekorder, - 42 évet várt arra, hogy második mellékszereplői jelölését megkapja a Hétköznapi emberek (People Like Us) után. Fosternek összességében ez az ötödik jelölése, miután az elmúlt hét évben három filmje esetében is bejutott a legjobb női főszereplő kategóriába: A vádlottak (The Accused), A bárányok hallgatnak (The Silence of the Lambs) és a Nell, a remetelány (Nell).

A legjobb férfi színészek között az első afro-latin győztes lehet

Colman Domingo az első fekete és latin színész, aki a legjobb férfi főszereplő kategóriában jelölést kapott. Ha nyer, ő lehet a második latin-amerikai és a hatodik fekete színész, aki díjat kap. Ugyanakkor Jeffrey Wright és Sterling K. Brown az American Fiction fekete sztárjai az elsők, akik, ugyanabban a filmben végzett munkájukért a legjobb fő- és mellékszereplő kategóriában is jelöltek.

A legidősebb díjazott lehet az animációs film kategóriában

Miyasaki Hayao új filmje A fiú és a kócsag, mely a Ghibli Stúdió számára a negyedik jelölést hozta el. Ha Miyasaki nyer, azzal a történelem legidősebb Oscar-díjasa lesz az animációs film kategóriában, melyben idén nem indult egyetlen film se a Walt Disney stúdiótól.

Miyazaki Hayao Forrás: NORTHFOTO/Arga Images

Az idei jelöltek között számos alkotó első alkalommal kapott jelölést, mint Peter Sohn és Denise Ream (Elemi; Elemental), Nick Bruno, Troy Quane, Karen Ryan és Julie Zackary (Nimona), Pablo Berger, Ibon Cormenzana, Ignasi Estapé és Sandra Tapia Díaz (Robotálmok; Robot Dreams), valamint Justin K. Thompson (Pókember: A pókverzumon át; Spider-Verse).

