55 éves lett Mariah Carey, akinek a hangja bekerült a Rekordok Könyvébe

42 évesen lett anya

Az őt felfedező stúdióvezető, Tommy Mottola volt az első férje 1993 és 1998 között, akitől azért vált el, mert nem csak a magánéletben, de zenei fronton is teljesen irányítani akarta. A második házassága 2008 és 2016 között tartott a színész Nick Cannonnal, akitől a két gyereke, egy kétpetéjű ikerpár is született 2011-ben.

Egy vagyont hozott neki a karácsony

Ő énekli minden idők egyik leghíresebb karácsonyi dalát, amit szinte lehetetlen elkerülni az ünnepi időszakban. Ez a rengeteg lejátszás pedig jól fial: All I Want For Christmas Is You jogdíjaiból csak 2020-ig több mint 60 millió dollárt keresett.