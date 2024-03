Harry herceg egy durva beszólására derült fény: egy korábbi királyi tudósító tálalt ki

Fény derült Harry herceg egy meglehetősen udvariatlan beszólására, amit még akkor mondott a királyi tudósítóknak, amikor még a királyi család tagja volt. Meghan és Harry öt hónappal az esküvőjük után egy 16 napos hivatalos körutazásra indultak 2018 októberében Ausztráliába, a Fidzsi-szigetekre, Tongára és Új-Zélandra. A királyi pár útja több okból is felejthetetlen volt, többek között azért, mert a turné első napjának előestéjén jelentették be Meghan terhességét, de az útjukat kísérő hivatalos tudosítóknak egy kellemetlen esemény miatt maradt meg az emlékezetükben az utazás. Erről Valentine Low egykori királyi tudósító és író számolt be. Az eset akkor történt, amikor már hazafelé tartottak.