Mindenkit átvert a Justin Bieber-hasonmás — A rajongók is elhitték, hogy az igazi ad nekik koncertet Las Vegasban — VIDEÓ

A bizarr eset szombat este történt a Wynn Las Vegasban, miután DJ Gryffin „megtudta”, hogy Justin Bieber a városban van, és meglepetés fellépést szeretne adni az XS Nightclubban.

Így néz ki Justin Bieber, és a lenti videóban látszik, hogy a hasonmása

Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Justin Bieber-imitátor autogramot osztogatott és koncertet adott Las Vegasban

A TMZ forrásai szerint Gryffin azt hitte, hogy a Bieber-imitátor az igazi Justin Bieber, és meghívta a DJ-pulthoz is, mielőtt a hasonmás a klub színpadára lépett, hogy a popsztár több dalát is elénekelje.

A hotel személyzete végül rájött a csalásra, megállította Justin Bieber hasonmását, és kirúgta a szállodából.

A Wynn és az XS Nightclub képviselője a TMZ-nek elmondta: „Miután az imitátor és előkészítő csapata egy bonyolult, több lépcsős csalást hajtott végre, a Justin Bieber-hasonmás bejutott az XS színpadára. Amint a hibát észrevették, eltávolították a szállodából és megtiltották neki a jövőbeni belépést”.

Azért nem mindenki dőlt be a csalónak. Az alábbi videó készítője hamar rájött, hogy a férfi nem az igazi Justin Bieber. Te látod a különbséget?