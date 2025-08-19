Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 19., kedd

Mindenkit átvert a Justin Bieber-hasonmás — A rajongók is elhitték, hogy az igazi ad nekik koncertet Las Vegasban — VIDEÓ

2025.08.19.
Nehéz helyzetbe hozta magát egy Justin Bieber-hasonmás a hétvégén. A férfi egy Las Vegas-i hotel személyzetével elhitette, hogy ő az igazi Justin Bieber, aminek köszönhetően végül egy egész tömeg előtt volt kénytelen fellépni.

A bizarr eset szombat este történt a Wynn Las Vegasban, miután DJ Gryffin „megtudta”, hogy Justin Bieber a városban van, és meglepetés fellépést szeretne adni az XS Nightclubban.

LAS VEGAS, NEVADA - APRIL 03: Justin Bieber performs onstage during the 64th Annual GRAMMY Awards at MGM Grand Garden Arena on April 03, 2022 in Las Vegas, Nevada. Rich Fury/Getty Images for The Recording Academy/AFP (Photo by Rich Fury / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Így néz ki Justin Bieber, és a lenti videóban látszik, hogy a hasonmása
Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Justin Bieber-imitátor autogramot osztogatott és koncertet adott Las Vegasban

A TMZ forrásai szerint Gryffin azt hitte, hogy a Bieber-imitátor az igazi Justin Bieber, és meghívta a DJ-pulthoz is, mielőtt a hasonmás a klub színpadára lépett, hogy a popsztár több dalát is elénekelje.

A hotel személyzete végül rájött a csalásra, megállította Justin Bieber hasonmását, és kirúgta a szállodából.

A Wynn és az XS Nightclub képviselője a TMZ-nek elmondta: „Miután az imitátor és előkészítő csapata egy bonyolult, több lépcsős csalást hajtott végre, a Justin Bieber-hasonmás bejutott az XS színpadára. Amint a hibát észrevették, eltávolították a szállodából és megtiltották neki a jövőbeni belépést”.

Azért nem mindenki dőlt be a csalónak. Az alábbi videó készítője hamar rájött, hogy a férfi nem az igazi Justin Bieber. Te látod a különbséget?

Justin Bieber őrjöngve üvöltözött az utcán — A rajongóival került szóváltásba egy étterem előtt

Nem ritka, hogy a popsztár kiakad, sokszor beszél a mentális betegségéről a közösségi médiában. De az utóbbi időben egyre gyakoribb, hogy az utcán, magából kikelve üvöltözik Justin Bieber. Most sem történt másképp.

Valami furcsa dolog történik Katalin hercegné arcával – Elindultak a találgatások

A hercegné nem tudja elrejteni külsejének változását, hiszen mindenki árgus szemekkel figyeli. És bizony a rajongóknak feltűnt, hogy Katalin hercegné arca megváltozott, ennek eredményeképp pedig el is indultak a találgatások.

10 év börtönbüntetést kaphat a norvég trónörökös fia — 32 bűncselekmény, köztük 4 nemi erőszak elkövetésével vádolják

Botrány a norvég királyi családban! Marius Borg Høiby, a norvég koronahercegnő fia, akit 32 bűncselekménnyel — köztük négyrendbeli nemi erőszakkal — vádolt meg a norvég ügyészség, 10 év börtönbüntetést kaphat. A 28 éves férfi ügyeibe a királyi család is belekeveredett.

 

 

