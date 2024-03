150 éve született a valaha élt egyik leghíresebb magyar – 15 érdekesség, amit te sem tudtál Harry Houdiniről

4

Háromszor vette el a feleségét: egyszer titokban az anyakönyvvezető előtt, egyszer egy zsinagógában, egyszer pedig egy katolikus templomban. Erre azért volt szükség, mert a bűvészpartnerként megismert Wilhelmina „Bess” Rahner különböző vallása miatt a családjaik kezdetben ellenezték a frigyet.

Houdini 24 éves korában futott be egy bilincsből szabadulós mutatvánnyal, és később is az efféle trükkök váltak a védjegyévé. Ki tudott szabadulni kényszerzubbonyból, leszögelt ládából, széfből, koporsóból, börtöncellából, egy idő ezek kombinációiból, akár a víz alatt is. A mutatványait kiváló drámai érzékkel építette fel, a közönség mindig azt hihette, hogy ők lesznek a tanúi annak, amikor Houdini végül rajta veszt az istenkísértő kihívásával.