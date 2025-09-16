Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Bekuckózós esték és utcai menőség: a legjobb melegítők 2025-ben

nadrág comfy otthon streetwear
Hajdú Viktória
2025.09.16.
Ki gondolta volna, hogy a kanapéról a street style-ig vezet az út egy puha nadrágban? A melegítőnadrág már régen nem a „leugrok tejért” szett része. Most már a kifutókról kacsint vissza ránk.

Ha valaha volt olyan ruhadarab, ami egyszerre testesíti meg a lustaság édes luxusát és a divatvilág aktuális mániáját, az a melegítőnadrág. A kényelmes darab, amit régen csak otthoni kuckózásokhoz húztunk fel, ma már fénykorát éli, és nemcsak a kanapéról, de az utcáról is magabiztosan integet vissza ránk.

Sofia Vergara is előszeretettel visel melegítőt manapság.
Forrás: GC Images

A legjobb comfy-melegítők bekuckózós estékre

A 2020-as évek elején a home office robbanásával mindenki egyszerre találta meg a Szent Grált: valami, ami kényelmesebb, mint a farmer, de mégis jobban mutat a Zoom-kamera előtt, mint a pizsama. Azóta pedig a melegítőnadrág kinőtte magát, ma már nem ciki, hanem cool.

Melegítő = új farmer?

Ma már inkább azon lepődsz meg, ha farmerben látsz valakit. A melegítő nadrág manapság mindent visz. Szépen szabott fazonok, trendi színek, minimál minták és persze a magas derekú verziók, amelyek szinte bármit feldobnak. A streetwear márkák, a fast fashion óriások és a sportbrandek is rárepültek a témára, így mindenki megtalálhatja a saját comfy stílusát.

A legjobb benne, hogy a melegítő nadrág már nem kizárólag a „vasárnapi reggeli kávé” dress code-hoz passzol. Gondolj csak egy oversize blézerrel párosított, szépen szabott fekete darabra. Hirtelen business casual lesz belőle, csak kényelmesebb kiadásban.

Ezek most a top fazonok

Ha te is szeretnél beszállni a comfy-lázba, mutatunk pár darabot, ami nemcsak otthon, de kint is jól mutat:

  • H&M egyenes szárú basic melegítő - a minimalizmus kedvelőinek, akik szeretik, ha a szettjük „semmi extra”, de közben minden rajta van.
  • Oysho neoprene-effect flare nadrág - kissé elegánsabb, szinte nadrágként hordható verzió, ami akár egy randira is működhet.
  • Adidas Originals barna mintás melegítő - sportos, retró vibe-okkal, ha szereted, ha a nadrágod beszél helyetted.
  • Zara alap melegítő — letisztult és mindenhez passzoló darab, amit bátran kombinálhatsz akár elegánsabb felsővel is.
  • Stüssy digi camo nadrág - igazi streetwear ikon, ha szeretnél kitűnni a tömegből.
Adidas Originals melegítőnadrág 49 990 Ft / Loose Long Heavyweight Sweatpants 12 995 Ft / Neoprene-effect high-rise flare trousers 21 995 Ft / Training Pant 155€ / alap melegítőnadrág 8 995 Ft 
Forrás: H&M / OYSHO / Answear / ZARA / Stussy

