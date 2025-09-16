Bekuckózós esték és utcai menőség: a legjobb melegítők 2025-ben

Ha valaha volt olyan ruhadarab, ami egyszerre testesíti meg a lustaság édes luxusát és a divatvilág aktuális mániáját, az a melegítőnadrág. A kényelmes darab, amit régen csak otthoni kuckózásokhoz húztunk fel, ma már fénykorát éli, és nemcsak a kanapéról, de az utcáról is magabiztosan integet vissza ránk.

Sofia Vergara is előszeretettel visel melegítőt manapság.

Forrás: GC Images

A legjobb comfy-melegítők bekuckózós estékre

A 2020-as évek elején a home office robbanásával mindenki egyszerre találta meg a Szent Grált: valami, ami kényelmesebb, mint a farmer, de mégis jobban mutat a Zoom-kamera előtt, mint a pizsama. Azóta pedig a melegítőnadrág kinőtte magát, ma már nem ciki, hanem cool.

Melegítő = új farmer?

Ma már inkább azon lepődsz meg, ha farmerben látsz valakit. A melegítő nadrág manapság mindent visz. Szépen szabott fazonok, trendi színek, minimál minták és persze a magas derekú verziók, amelyek szinte bármit feldobnak. A streetwear márkák, a fast fashion óriások és a sportbrandek is rárepültek a témára, így mindenki megtalálhatja a saját comfy stílusát.

A legjobb benne, hogy a melegítő nadrág már nem kizárólag a „vasárnapi reggeli kávé” dress code-hoz passzol. Gondolj csak egy oversize blézerrel párosított, szépen szabott fekete darabra. Hirtelen business casual lesz belőle, csak kényelmesebb kiadásban.

Ezek most a top fazonok

Ha te is szeretnél beszállni a comfy-lázba, mutatunk pár darabot, ami nemcsak otthon, de kint is jól mutat:

H&M egyenes szárú basic melegítő - a minimalizmus kedvelőinek, akik szeretik, ha a szettjük „semmi extra”, de közben minden rajta van.

Oysho neoprene-effect flare nadrág - kissé elegánsabb, szinte nadrágként hordható verzió, ami akár egy randira is működhet.

Adidas Originals barna mintás melegítő - sportos, retró vibe-okkal, ha szereted, ha a nadrágod beszél helyetted.

Zara alap melegítő — letisztult és mindenhez passzoló darab, amit bátran kombinálhatsz akár elegánsabb felsővel is.

Stüssy digi camo nadrág - igazi streetwear ikon, ha szeretnél kitűnni a tömegből.