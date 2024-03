Újabb Photoshop-botrány a királyi családban: ezt az idilli képet is manipulálták

A királyi család egyre több fotójáról derül ki, hogy utólag manipulálták, vagyis Photoshopban szerkesztettek meg bizonyos részeket. Most a néhai II. Erzsébet királynőről az unokáival és dédunokáival készült képről állítja azt a Getty Images, hogy digitálisan feljavított. A felvétel 2022 augusztusában készült Katalin hercegné által, de a Buckingham-palota csak tavaly április 21-én hozta nyilvánosságra a képet, akkor, amikor II. Erzsébet a 97. születésnapját ünnepelte volna.

Azután végzett a képügynökség felülvizsgálatot a királyi család fotóin, miután a közelmúltban fény derült a walesi hercegné három gyermekével készült anyák napi fotójának megszerkesztésére. A most górcső alá vett képen több eltérést is észrevettek, többek között azt, hogy a néhai királynő skót szoknyájának vonalvezetése nem egyezik, a zöld kanapé gyűrődései is furcsák, míg György és Lajos herceg mögött fekete foltok látszanak, ami arra utal, hogy a területet szerkesztették - írja a Daily Mail.