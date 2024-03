Újra Oscar-díj! 15 érdekesség, amit tudnod kell az idei gáláról és a jelöltekről

4. A komikus Jimmy Kimmel negyedik alkalommal lesz a show házigazdája. A 2017-es és 2018-as közreműködése után most egy újabb duplázást vállalt be, hiszen tavaly is ő vezette a műsort.

5. Összesen 23 kategóriában osztják ki az idei gálán a díjakat. A jelöltek listáját az Oppenheimer vezeti 13 nominációval, mögötte így néz ki a sorrend: Szegény párák 11, Megfojtott virágok 10, Barbie 8, Maestro 7, de még 5 jelöléssel rendelkező filmből is akad négy darab, az Amerikai irodalom, a Téli szünet, az Egy zuhanás anatómiája és az Érdekvédelmi terület.