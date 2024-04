Nem élt a protekcióval, így késve futott be a gyönyörű világsztár

A testvérei is kollégák

Egy édestestvére van és négy féltestvére, utóbbiak közül Goldie Hawn és Kurt Russell gyermekével, Wyatt Russell-lel együtt is nőtt fel. A testvérei közül pedig ketten is elismert színészek lettek: Oliver Hudson többek között az Egy kapcsolat szabályai vagy az Elválótársak révén lehet ismerős, de Wyatt Russell (Fekete tükör, A Sólyom és a Tél Katonája) is szép karriert mondhat már most magáénak.

Szándékosan nem használta ki a protekciót