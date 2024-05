Ábel Anita: „Valójában elég zárkózott ember vagyok”

- Az ő családja nagyon nyitott és befogadó, jó kapcsolatot ápolunk. Kommunikációs problémáink sincsenek, mert én a családjával olaszul beszélek. Már a gimnáziumban is tanultam olaszul, így volt egy alapszintű tudásom, később pedig olasz nyelvtanfolyamra jártam. Nem akartam, hogy amikor Roberto hazalátogat, azzal töltse az idejét, hogy nekem fordít. Amikor a családi étkezések vannak, megértem amit mondanak, és hozzá tudok szólni a témához.

- Van esetleg olyan olasz szokás, amit itthon is beillesztettetek a hétköznapjaitokba?

- Az olaszos életvitel kapcsán sokan azt gondolják, hogy mi egész nap ordítozunk és közben gyúrjuk a tésztát. Ez nyilván nincs így, de a vidámság, a pozitív életszemlélet jellemző ránk. És valóban van egy szokás, ami Robi hatására került be a mindennapjainkba, mégpedig, hogy amikor csak tehetjük, vacsorához összeül a család. Számára fontosak a közös családi étkezések, és ez tényleg jó dolog. Hiszen napközben mind másfelé járunk, de a vacsorához összejövünk, csak egymásra figyelünk, és ez egy nyugvópontja a napnak. Ezt a tinédzser lányom is jól veszi, nem vonul fel enni a szobájába.

- Abból a szempontból is új életet kezdtél, hogy Budapest belvárosából egy vidéki házba költöztél, ami egy teljesen más életvitelt jelent. Nem hiányzik a városi nyüzsgés?

- Egyáltalán nem. Sőt, már nem is tudom, hogyan tudtam ennyi ideig a városban élni. Én rettenetesen szeretem ezt a félig remete életet, hogy magunkra csukjuk a kertkaput, és otthon csak mi vagyunk. Imádom a kertet, élvezem a reggeli madárcsicsergést. Én nagyon lenyugodtam belül, és most már kicsit sajnálom is, hogy a vidékre költözést nem léptem meg korábban.

Új szakmával kacérkodik

- Gondolom, hogy ehhez a belső nyugalomhoz és egyensúlyhoz a jóga is hozzájárult, ami már régóta fontos szerepet tölt be az életedben.

- Mindenképpen. A jóga tíz éve része az életemnek, és nagyon sokat ad nekem testileg és lelkileg egyaránt. Hetente legalább három alkalommal gyakorlok, és mostanra ez annyira fontos csapásirány lett, hogy eldöntöttem, magasabb szintre emelem a tudásom.

Ezért elkezdtem egy jógaiskolát, és ha minden jól megy, akkor nyár közepén hatha jóga oktatói képzést szerzek.

Ehhez persze még nagyon sokat kell tanulnom, az út elején járok. De jó elmélyülni a témában, megismerni a módszer mélységeit és a mögötte álló filozófiát. Nem zárom ki azt sem, hogy a későbbiekben a színészi hivatásom mellett ezzel is foglalkozzak majd.

- Azért a szakmádban is megtalálnak az izgalmas feladatok, hiszen láthattak a nézők a TV2 Hazatalálsz sorozatában, premiered volt a Dámák a pakliban krimi-vígjátékban. A Válótársas és a Munkatársas pedig a párkapcsolati és munkahelyi konfliktusokat dolgozza fel. Mitől rendhagyó ez a két darab?

- A Váltótársas és a Munkatársas improvizációs színházi előadások Gönczi Dorka és Varga Zsolt mediátorok nevéhez fűződnek. Ők a szakmai tapasztalataik alapján építettek fel két előadást, melyekben a mindennapi élet konfliktusai, párkapcsolati vagy munkahelyi játszmái kerülnek más megvilágításba. Az előadás során mi színészek csak az alapszituációt és a megadott karaktereket ismerjük, de az, hogy milyen párbeszéddel töltjük meg a jeleneteket, teljes mértékben ránk van bízva. Bár mindkét darabban rengeteg humor van, azért torokszorító pillanatok is akadnak bőven – még nekünk színészeknek is. Emberileg és szakmailag is izgalmas ez a feladat, hiszen nincs két egyforma előadás, még a reakciók, a nézőtér energiája is befolyásolja a párbeszédek alakulását. Ráadásul minden jelenetnek kőkemény üzenete van, és bizony a nézők is egy-egy szituáció kapcsán magukra, vagy a saját kapcsolatukra ismerhetnek.