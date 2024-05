Szabó Zsófi: „Teljesen más ember vagyok, mint aki voltam”

Szabó Zsófi pontosan tudja, hogy milyen egy aggódó édesanya élete, ugyanakkor az, hogy anyukájára mindenben számíthat, enyhíti a gyermekneveléssel járó szorongását. A műsorvezető felnőtt fejjel azt is belátja, hogy rengeteget köszönhet szigorú neveltetésének, azonban a fiával ő sokkal megengedőbb. Szabó Zsófival, a TV2 műsorvezetőjével anyaságról, gyermeknevelésről, család és karrier összhangjáról beszélgettünk.

Szabó Zsófit megváltoztatta az anyaság.

Forrás: TV2

- Mi az, amit a saját neveltetésedből mindenképpen igyekszel a fiadnak továbbadni?

- Gyermekkoromban édesanyám főállású anyaként viselte a gondunkat a testvéremmel. Neki a férjéről és a gyermekeiről való gondoskodás lett a hivatása. Abban mindenképp hasonlít a mentalitásunk, hogy én is sok mindenről képes vagyok lemondani a gyermekem érdekében. Lehet, hogy ez nem látszik a külvilág számára, de én elsősorban anya vagyok, és az életemet, a munkáimat a fiam köré szervezem. Hogy ő is azt érezhesse: én mindig itt vagyok neki.

- Mennyiben változtatott meg téged az anyaság?

- Azt kell mondjam, szinte mindenben. Teljesen más ember vagyok, mint aki voltam. Megfontoltabb, felelősségteljesebb lettem, és a szeretet olyan mélységeit élem meg édesanyaként, mint amilyet korábban sosem. Ugyanakkor sajnos a szorongás is az életem része lett. A gondolataimban mindig ott van a kisfiam, és mint minden anya, én is sokat aggódom érte. Nagyon hálás vagyok az anyukámnak, hogy ő gondoskodik Mendelről, ha én távol vagyok, mert szerintem nem is tudnék úgy helyt állni a munkában, ha nem ő vigyázna rá.

- Édesanyáddal mindig ennyire kiegyensúlyozott volt a viszonyod?

- Nem, az az érdekes, hogy gyermekkoromban nagyon hullámzó volt a kapcsolatunk. Ő elég szigorú volt, rengeteg különórára hordott, és sok olyan elvárást támasztott felém, ami ellen tinédzserként fel is lázadtam. Ugyanakkor valószínűleg nem tartanék ott, ahol most, ha ő ezeket akkor nem teszi meg. De ezt csak felnőtt fejjel értettem meg. Nagyon sokat változott a kapcsolatunk azzal is, hogy én is anya lettem. Sokkal mélyebb és őszintébb lett, valahogy jobban meg tudom felé fogalmazni az érzéseimet. Azt hiszem, hogy mi ketten mostanra értünk igazán össze. Ő a legfőbb bizalmasom – de a legnagyobb kritikusom is – és minden körülmények között számíthatok rá.

Szabó Zsófi kilencévesen már színdarabban szerepelt