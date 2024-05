Brad Pitt és Angelina Jolie volt testőre elárulta, hogyan viselkedett a színfalak mögött a sztárpár

Brad Pitt és Angeline Jolie kapcsolatáról most sokkal többet tudunk, mint amikor még házasok voltak. A jogi csatározásuk következménye, hogy minden szennyest kiteregetnek a győzelem reményében, így az egykor féltve óvott magánéletük és a piszkos kis titkaik is nyilvánosságra kerülnek. Ügyeikbe volt alkalmazottjukat is bevonták, most egykori testőrük, Billy Billingham beszélt arról, milyen volt a párnak dolgozni.

Brad Pitt és Angelina Jolie

Forrás: FilmMagic

Brad Pitt és Agelina Jolie volt testőre kitálalt

Billy, aki korábban SAS törzsőrmester és a különleges erők kiképzője volt, "nagyszerű kapcsolatot" ápolt Angelinával és Braddel, akik Hollywood egyik leghíresebb párja voltak hírhedt válásukig - ami azóta is tart, és a volt testőr is bevonódott: nemrég derült ki általa, hogy Angelina uszította a gyerekeiket Brad Pitt ellen.

Amikor azonban még nem volt ekkora vihar a paradicsomban, és nem azzal volt elfoglalva Brad és Angelina, hogy egymást marcangolják, a testőr szerint fantasztikusak voltak.

"Sokat tanultam tőlük, ahogy ők is tanultak tőlem. Azért voltam ott, hogy egy szolgáltatást nyújtsak, azaz biztonságot nekik és a családjuknak, hogy tisztességes életük legyen, és ezt meg is tettem" - mondta Billy. "Közben figyeltem, hogyan dolgoznak, és eltanultam a munkamoráljukat és a kifogástalan időzítésüket. Ők is csak normális emberek. Nyilvánvaló, hogy nagyon ismertek és állandóan a nyilvánosság előtt állnak, de ők is csak földhözragadt emberek, mint te meg én." A testőr azt is elmondta, hogy kire kellett inkább vigyáznia.

"Aki éppen forgatott, az volt az 'elsődleges', így az a személy volt a közelemben, vittem a forgatásra, vele együtt utaztam. Aztán amikor már biztonságban volt, visszamentem, és támogattam azt, aki éppen nem dolgozott, és elvittem oda, ahová kellett. Az időbeosztásuk fenomenális volt" - árulta el.

"Mindig szakítottak időt egymásra, a gyerekeikre, a munkájukra és a jótékonykodásra. Kimerülten néztem, ahogy csinálták, és ebben soha, de soha nem hibáztak, egyikük sem. Sokat tanultam a munkamorálról, az idő és az erőfeszítés bevetéséről"

- tette hozzá. Persze nemcsak dolgoztak, ha volt idejük, szórakoztak is. "A kulisszák mögött, amikor volt időnk leülni és beszélgetni, látszott, hogy mennyire igaziak; nevetnek és viccelődnek, játszanak egymással" - árulta el Billy, majd hozzátette: "Földhözragadt, igazán kedves emberek voltak."