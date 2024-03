65 éves lett az európai mozi egyik leghíresebb alkotója: ez a 7 kedvenc filmünk Luc Bessontól

Az ötödik elem (1997)

A kilencvenes évek közepére Luc Besson igazi márkanév és nagyhatalom lett az európai filmgyártásban. Saját stúdiót is alapított, amivel egy francia Hollywood megteremtését tűzte ki célul, és ennek első lépcsőjeként elkészített egy igazi sci-fi szuperprodukciót is Bruce Willisszel. A női főszerepre pedig saját bevallása szerint azért választotta ki Milla Jovovichot, mert annyira különleges, kortalan és besorolhatatlan a szépsége, hogy tökéletes egy másik világból érkező csodalénynek a nagyon is evilági Bruce Willis mellé. A rendező aztán maga is annyira a hatása alá került eme szépségnek, hogy a forgatáson összejött a színésznővel, és hamar házasságot is kötöttek.