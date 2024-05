Hollywoodi sztárok, akiknek vad kapcsolata volt a maffiával: bérgyilkos apa, gengszter szerető

Mindig is pletykáltak arról, milyen kapcsolat fűzi a legnagyobb hollywoodi sztárokat a maffiához, ha fűzi egyáltalán. Újra és újra felmerülnek egyes nagynevű színészek és zenészek, akikről tudni vélik, hogy bizony volt közük a legnagyobb bűnszervezetek tagjaihoz. Míg egyesek bevallották, hogy szoros kapcsolat fűzte őket a maffia egy-egy tagjához, mások sosem igazolták a híreszteléseket.

Íme, azok a hollywoodi sztárok, akiknek kacsolatuk lehetett a maffiával

Marilyn Monroe

A hollywoodi sztár, Marilyn Monroe állítólag randizott is egy-egy maffiataggal

Az 50-es évek legnagyobb szexszimbólumaként elhíresült színésznő és a maffia kapcsolatáról mindig röppentek fel pletykák, és ha lehet hinni a híreszteléseknek, meglehetősen szoros kapcsolatot ápolhatott bizonyos tagokkal, ugyanis egyesekkel még randevúzott is. Azt is állították, hogy az énekesnő az utolsó éjszakáját Frank Sinatrával töltötte, miközben a párost a maffia tagjai vették körül.

Frank Sinatra

Fran Sinatra és gengszter barátai 1976 szeptemberében (balról jobbra): Gregory DePalma, Sinatra; Thomas Marson, Carlo Gambino (maffiafőnök); és Jimmy (a Menyét) Fratianno. Elöl térdel Richard Fusco.

Az Oscar-, többszörös Grammy- és kétszeres Golden Globe-díjas olasz származású zenészt és színészt sokszor vádolták azzal, hogy szoros kapcsolat fűzi a maffiához. Állítólag Al Capone unokatestvéreivel repült havannába, és még a maffia tagjainak egy nagy csoportja előtt is fellépett. Az, hogy voltak maffiavezér és gengszter barátai egészen biztos, hiszen fotók is készültek róluk.

Woody Harrelson

Woody Harrelson és apja, Charles, akivel az újságírók éppen interjút készítettek a Harris megyei börtön látogatószobájában

A hollywoodi színész édesapja, Charles Harrelson bérgyilkos volt, akit John H. Wood Jr. szövetségi bíró meggyilkolásáért ítéltek el, de később bevallotta, hogy több tucat ember meggyilkolásában részt vett. Az a hír járta, hogy Charles a maffiának dolgozott, bár ezt sosem erősítették meg, de ha így lehetett, akkor valószínűleg Woody Harrelson is kapcsolatba került a bűnszervezetek tagjaival akarva-akaratlanul.

Liza Minnelli

Liza Minnelli

A színésznő állítólag kapcsolatban állt a Gambino családdal - azokkal, akikkel Frank Sinatra is - , a New York-i szervezett bűnözést uraló "Öt család" egyikeként emlegetett olasz-amerikai maffiacsoporttal. A pletykák szerint Gianni Russo maffiózóval még járt is.