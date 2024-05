Jennifer Garner aggódik Ben Affleckért: attól tart, a stressz miatt az alkoholhoz nyúl

A bennfentesek szerint ingatag lábakon áll Jennifer Lopez és Ben Affleck házassága, a válásukról szóló pletykák napok óta terjednek. A hírek szerint a színész volt felesége, Jennifer Garner is nagyon aggódik méghozzá azért, nehogy visszaessen Ben Afflek - köztudott, hogy sokat küzdött függőségeivel.

"Ez az örökség nagyon erős, és nehéz kitörni belőle. Hosszú időbe telt nekem, hogy magamnak is bevalljam, mélyen, kétségek nélkül, hogy alkoholista vagyok. Hogy a következő ital is ugyanolyan lesz, mint a többi" - nyilatkozta egykor Ben Affleck függőségéről, akinek az apja szintén elég gyakran nézett a pohár fenekére. A színész egész életét tönkretette tehát az alkohol, amelynek rabságából hosszú időbe telt kikeverednie. Jennifer Garner pedig most attól fél, hogy a házassági válság körüli stressz miatt Ben visszaesik, de ettől nemcsak ő tart, hanem J.Lo is... Vagyis, amikor nemrég látták Jennifer Garnert a színész új otthonánál, arról a látogatásról az énekesnő is tudott.

"J.Lo azért bízik Jenben, mert tudja, hogy ő az egyetlen ember a világon, aki megérti, min megy keresztül"

- mondta egy bennfentes. A források szerint segíteni akar "megmenteni a házasságukat": "Jen nem akarja, hogy Ben felrúgja a házasságot, mert tényleg törődik J.Loval. Elment a házába, hogy beszéljen vele erről, és hogy megpróbálja együtt tartani őket. J.Lo többször is elmondta Jennek, hogy mennyire értékes mindannyiuk életében. Ő az egyetlen olyan nő, aki átmehet Benhez, és képes megakadályozni, hogy a függőségével a mélybe ugorjon" - tették hozzá.

"A legnagyobb félelme most az, hogy újra elkezd inni, és részben azért tartja Jen szemmel, hogy ez ne történjen meg."

Ben Affleck szívesen elválna Jenifer Lopeztől

Ben mostanra vélhetően elköltözött a családi házból. Egy forrás szerint a színész szívesen elválna J.Lótól: "Ha lenne rá mód, hogy átmeneti elmebajra hivatkozva váljon el, ő megtenné." A bennfentes hozzátette: "Úgy érzi, hogy az elmúlt két év csak egy lázálom volt, és mostanra már észhez tért, és megértette, hogy ez így nem fog működni".