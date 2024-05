Legendás szerelmek és szakítások: JLo és Ben Affleck lehet a következő?

Mennek a találgatások, vajon kibékül-e a jelenleg külön élő sztárpár, vagy a Benniferként emlegetett Jennifer Lopez és Ben Affleck házassága is arra a sorsra jut, amelyre azok a legendás kapcsolatok, amelyeknek végét az USA nyár kezdetére eső ünnepe, a Memorial Day időszakában jelentették be az amerikai celebpárok.

Íme néhány a legendás szerelmek és szakítások közül

Ben Stiller és Christine Taylor

A színész házaspár 17 év házasság után, 2017. május 26-án jelentette be, hogy válnak. „Az egymás iránti hatalmas szeretettel és tisztelettel, a párként együtt töltött 18 év után úgy döntöttünk, hogy elválunk. Továbbra is prioritásunk lesz, hogy gyermekeinket odaadó szülőként és legjobb barátként neveljük” — mondták akkor, azonban Ben Stiller és Christine Taylor a COVID-19 világjárvány idején kibékült, és a mai napig együtt vannak.

Johnny Depp és Amber Heard

Amber Heard körülbelül egy héttel a 2016-os Memorial Day előtt, két év házasság után adta be a válókeresetet, a válásra 2017-ben került sor. A színésznő később családon belüli erőszakkal vádolta meg volt férjét a Washington Post egyik 2018-as cikkében, ami miatt Johnny Depp szerződéseket veszített el. Ezért a „Karib-tenger kalóza” beperelte volt feleségét rágalmazás miatt, majd Heard ellenpert indított. A többi már történelem...

Taylor Swift és Calvin Harris

Szépreményű kapcsolatnak indult, már-már azt hihette a nagyérdemű, hogy akár valami is lehet belőle, esetleg még házasság is, ám Taylor Swift és Calvin Harris szerelme nem tartott tovább 15 hónapnál. 2016-ban, nem sokkal az emléknap előtt jelentették be, hogy szakítottak.

Cole Sprouse és Lili Reinhart

Palvin Barbara sógora, Cole Sprouse és Lili Reinhart, a Riverdale sztárjainak kapcsolata három évig tartott. A rajongók reménykedtek, de 2020-ban épp az ünnepi hétvégén derült ki, hogy a szerelmesek már nem szerelmesek, szakítottak.

Evan Rachel Wood és Jamie Bell

A Westworld sztárja és a Billy Elliot BAFTA-díjas címszereplője két éven keresztül éltek házasságban, mielőtt úgy döntöttek, hogy annak ellenére, hogy született egy fiuk, külön utakon folytatják. A képviselőjükön keresztül üzentek az ünnep után: együtt döntöttek a válás mellett, baráti kapcsolatban maradtak és elkötelezettek gyermekük közös nevelésében.