Matthew Perry: Jóbarátok-beli színésztársai megesküdtek, megtalálják a dílerét

Az egész világot letaglózta Matthew Perry halálának híre, a Jóbarátok sztárjára októberben a saját jakuzzijában találtak rá holtan. Megállapították, hogy a szervezetében nagy mennyiségű gyógyszer volt: elképzelhető, hogy véletlenül adagolta túl.

Matthew Perry szervezetében hatalmas adag ketamint találtak

Forrás: Getty Images

Matthew Perry barátai is segítik a nyomozást

Most azonban újra nyomoznak a színész halála ügyében: a kérdés, ki látta el Perryt ketaminnal és egyéb gyógyszerekkel, azon felül, amit orvosi vényre szedett. A nyomozást segítik Matthew Jóbarátok-beli színésztársai is, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc és David Schwimmer is. A színészek megesküdtek, készek mindent megtenni, hogy előkerüljön az a hollywoodi drogdíler, aki eladta Perrynek az utolsó, végzetes adag ketamint - nyilatkozta egy, a Jennifer Anistonhoz közel álló forrás.