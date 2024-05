Sztárok, akiket még a saját kollégáik is összekevernek: szinte ugyanazon a néven futottak be

Vannak olyan sztárok, akiket a külsejük miatt tévesztenek össze, és vannak hírességek, akiket a nagyon hasonló nevük miatt kevernek össze, akár a saját kollégáik is.

Michael B. Jordan színész, nem kosárlabda-sztár

Forrás: AFP

Michael B. Jordan és Michael Jordan - mindketten sztárok, de teljesen más műfajban

Annak ellenére, hogy majdnem ugyanaz a név, Michael B. Jordan színész és Michael Jordan kosárlabdázó nem rokonok. Bár találkoztak már személyesen, annyira gyorsan történt, hogy Michael B. Jordan el se tudta mondani a kosarazónak, hogy szinte ugyanaz a nevük.

Michael Jordan kosárlabdázó

Forrás: PATRICK KOVARIK / AFP

„Egy All Star-gálán futottunk össze, kezet ráztunk, ami szó szerint kevesebb, mint 10 másodperc volt. Azt hiszem, akkor még nem is tudta, ki vagyok” – mondta Michael B. egy show-ban, hozzátéve, talán együtt kéne valamit létrehozniuk a másik Michael Jordannal.

Halle Berry és Halle Bailey

Halle Berry

Forrás: NurPhoto via AFP

Halle Berrynek és Halle Bailey-nek annyira hasonló a neve, hogy Hollywoodban folyamatosan összekeverik őket. Amikor Halle Bailey megkapta Ariel szerepét A kis hableányban, sokan azt hitték, hogy Halle Berry vállalta a szerepet – a két Halle tisztázta a félreértést, és a 2023-as Oscar-gálán személyesen is találkoztak.

Halle Bailey

Forrás: NurPhoto via AFP/Image Press Agency/NurPhoto

„Amikor megszülettem, Haley-nek akartak nevezni, de a vezetéknevem Bailey, így ez nem működött volna. A családom mindig is szerette Halle Berryt. Így aztán végül a Halle mellett döntöttek, ami a vezetéknevemmel együtt nagyon hasonlít a Halle Berry névre. Nincs senki más, akivel szívesen viselnék hasonló nevet, de ő nagyon menő” – mondta Halle Bailey a Live With Kelly and Mark című műsorban.

Tom Holland és Tom Hollander gázsiját is összekeverték

Tom Holland

Forrás: NurPhoto via AFP

Tom Holland és Tom Hollander egyaránt nagy nevek Hollywoodban, de időnként összekeverik őket – még az ügynökségeik is. Tom Hollander a Késő este Seth Meyersszel című műsorban mesélte el, hogy véletlenül egy csekket is kapott, amelyet eredetileg Tom Hollandnak szántak.

Tom Hollander

Forrás: Daniel LEAL / AFP

„Rövid ideig ugyanannál az ügynökségnél voltunk, és a számviteli osztály dolgozói összekevertek minket. Kaptam egy e-mailt az ügynökségtől, hogy megérkezett az első utalásom a Bosszúállók szerepéért. Nem emlékeztem, hogy benne lennék a Bosszúállókban. Elképesztő mennyiségű pénz volt” — mesélte el a színész, aki, ha nem is a Bosszúállókban, de a A Karib-tenger kalózaiban játszott.

Michelle Williams és Michelle Williams neve nem hasonló, hanem ugyanaz

Michelle Williams színésznő

Forrás: © JLPPA/Northfoto

Michelle Williams színésznőnek és Michelle Williams énekesnőnek pontosan ugyanaz a neve. Sokszor előfordult már, hogy a közösségi médiában összekeverték őket, annak ellenére, hogy a nveükön kívül semmi másban nem hasonlítanak egymásra. A Destiny's Child Michelle-je elmesélte, hogy közvetlenül azután, hogy a színésznő Michelle 2019-ben az Emmy-gálán beszédet mondott az üvegplafonról, sokan az énekesnő Instagramján osztották meg a gondolataikat a témáról.

Michelle Williams énekesnő

Forrás: AFP

„Nem értettem, miért engem bombáznak a kommentelők, kénytelen voltam egyiküknek megírni, hogy nagyon sajnálom, hogy a névrokonom felzaklatta, de vegye már észre, hogy ő és én egyáltalán nem hasonlítunk, én fekete vagyok” – mondta egy Instagram Live-ban a sztár.