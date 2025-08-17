Ezeket a tárgyakat mindeképp rejtsd el, ha el akarod adni a lakásod − Profi lakberendezők trükkjei

Evidens, hogy ha vendégeket vársz, akkor takarítasz és rendet raksz az érkezésük előtt. Azonban ha szeretnéd mihamarabb eladni a lakásodat, a tisztaság már önmagában nem biztos, hogy elég. Ha szeretnéd mihamarabb nyélbe ütni az adás-vételt, akkor ezek a lakberendezők által is alkalmazott home staging trükkök segíthetnek kiemelni az ingatlan legjobb tulajdonságait. Ezek az apró, ám látványos változtatások a dekorációban növelhetik az esélyét, hogy az érdeklődő azonnal ajánlatot tegyen.

Lakberendezők tippje: csak a legszebb díszpárnákat hagyd elöl

Forrás: Shutterstock

Lakberendezők 7 tuti tippje, ha el szeretnéd adni az ingatlanodat

Nem mindig egyértelmű, hogy a lakás berendezése során mi maradjon szem előtt és mi az, amit érdemes inkább elpakolni. Kezdj ezzel a 7 dologgal, hogy a vizuális zsúfoltság helyett egy rendezett, esztétikus látvány fogadja az érkező érdeklődőket.

1. Koszos ruhák, tisztítószerek

Tornyokban áll a mosatlan és a vasalni való? Tele a szennyestartó? Akkor a mosást, teregetést és a tiszta ruhák elpakolását mindenképp végezd el, mielőtt vendégek, vagy potenciális vevők érkeznének hozzád. Nem kell, hogy az otthonod teljesen steril legyen, de hidd el, pozitívabb hatást kelt, ha az érkezőknek nem a teregetőt kell majd kerülgetniük.

2. Levelek, papírok, iratok

Lehet, hogy neked fel sem tűnik, hogy felbontatlan számlák, cetlik és iratok hevernek mindenfelé.

A papírkupacok káoszát viszont érdemes felszámolni. Előbb-utóbb úgyis át kell nézned őket, így a halogatás helyett vedd előre ezt a feladatot.

Szánj néhány percet az átnézésükre és elpakolásukra. A befizetetlen számlák látványa akár még frusztrálhatja is az érdeklődőket, miközben a leendő otthonukat nézik.