Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 17., vasárnap Jácint

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
otthon

Ezeket a tárgyakat mindeképp rejtsd el, ha el akarod adni a lakásod − Profi lakberendezők trükkjei

lakberendezés, lakás, otthon
Shutterstock - PeopleImages.com - Yuri A
otthon home staging lakberendezés lakás rendrakás eladás
Tóth Bori
2025.08.17.
Íme 7 dolog, amit a profik mindig elrejtenek, hogy az otthon rendezettebbnek és tágasabbnak tűnjön. A lakberendezők apró trükkjei nagyban befolyásolhatják, milyen benyomást kelt az ingatlan a vevők szemében. Te elöl hagyod ezeket a tárgyakat?

Evidens, hogy ha vendégeket vársz, akkor takarítasz és rendet raksz az érkezésük előtt. Azonban ha szeretnéd mihamarabb eladni a lakásodat, a tisztaság már önmagában nem biztos, hogy elég. Ha szeretnéd mihamarabb nyélbe ütni az adás-vételt, akkor ezek a lakberendezők által is alkalmazott home staging trükkök segíthetnek kiemelni az ingatlan legjobb tulajdonságait. Ezek az apró, ám látványos változtatások a dekorációban növelhetik az esélyét, hogy az érdeklődő azonnal ajánlatot tegyen.

Lakberendezés, ahogy a profi lakberendezők csinálják.
Lakberendezők tippje: csak a legszebb díszpárnákat hagyd elöl
Forrás: Shutterstock

Lakberendezők 7 tuti tippje, ha el szeretnéd adni az ingatlanodat

Nem mindig egyértelmű, hogy a lakás berendezése során mi maradjon szem előtt és mi az, amit érdemes inkább elpakolni. Kezdj ezzel a 7 dologgal, hogy a vizuális zsúfoltság helyett egy rendezett, esztétikus látvány fogadja az érkező érdeklődőket.

1. Koszos ruhák, tisztítószerek

Tornyokban áll a mosatlan és a vasalni való? Tele a szennyestartó? Akkor a mosást, teregetést és a tiszta ruhák elpakolását mindenképp végezd el, mielőtt vendégek, vagy potenciális vevők érkeznének hozzád. Nem kell, hogy az otthonod teljesen steril legyen, de hidd el, pozitívabb hatást kelt, ha az érkezőknek nem a teregetőt kell majd kerülgetniük.

2. Levelek, papírok, iratok

Lehet, hogy neked fel sem tűnik, hogy felbontatlan számlák, cetlik és iratok hevernek mindenfelé. 

A papírkupacok káoszát viszont érdemes felszámolni. Előbb-utóbb úgyis át kell nézned őket, így a halogatás helyett vedd előre ezt a feladatot.

 Szánj néhány percet az átnézésükre és elpakolásukra. A befizetetlen számlák látványa akár még frusztrálhatja is az érdeklődőket, miközben a leendő otthonukat nézik. 

Így készítsd fel a lakásodat az eladásra. Milliókat nyerhetsz rajta!

Home staging - ettől ér milliókkal többet a lakásod az ingatlanpiacon

3. Fürdőszobai piperecuccok

A fürdőszoba a nyugalom szigete. Puha törülközők, néhány illatos gyertya, pár zöld növény máris megteremti azt a spa-hangulatot, amire a leendő vevők titkon vágynak. Ha a reggeli sminkrutinod kellékei szanaszét hevernek a fürdőszobai tükör előtt, akkor tüntesd el őket. Nem kíváncsiak arra, hogy milyen szempillaspirált vagy dezodort használsz, hiszen ez megtöri az illúziót.

4. Családi fotók

Az otthon dekorációjának célja az illúzió megteremtése, hogy egy otthonban több család is kényelmesen élhet, ezért ha a vevők a személyes családi fotóidat látják mindenütt, az rontja a hangulatot.

A családi fotók látványa azonnal eltereli a vevők figyelmét, és akadályozhatja őket, hogy azonosulni tudjanak a térrel. Érdemes tehát ezeket a személyes emlékeket általánosabb fotókra, képekre cserélni, hogy megteremtsd a megfelelő atmoszférát. 

5. Kábelek

A modern élet sok vezetékkel jár együtt és ez a kábelrengeteg könnyen zavaró lehet. Ráadásul a sok kábel látványa felhívja a figyelmet arra, hogy valószínűleg nincs elegendő konnektor a lakásban.

A profi lakberendezők tanácsa: a nem létfontosságú eszközöket tartsuk elzárva, a nélkülözhetetleneket pedig helyezzük egy-két tárolókosárba. Ugyanezt alkalmazzuk a távirányítókkal is, így pluszpontokat gyűjthetünk.

6. Kabátok és cipők

Az előszoba az a hely, ahol a leendő vevők belépve rögtön kialakítanak egy első benyomást a lakásról. Mindenki arra vágyik, hogy ez az első benyomás pozitív legyen! Bár az emberek megértik, hogy a kabátoknak és cipőknek itt van a helye, de nem szükséges, hogy lássák is őket. 

Az egymásra halmozott kabátok, a cipők sokasága és a helyhiány érzete egyből befolyásolhatja a vevő hangulatát. 

Így ha teheted, pakolj el mindent és tegyél rendet az előszobaszekrényekben is, mert em kizárt, hogy oda is bekukkantanak majd.

7. Díszpárnák

A díszpárnák remek otthonos és meghitt hangulatot teremthetnek, de érdemes átgondolni, hogy melyikeket hagyod a látogatók szeme előtt. Csak a legszebb párnákat hagyd kint, és a kanapén legfeljebb egy takaró maradjon. A túlzsúfolt terek nem tűnnek nyugodtnak, ezért törekedj a kényelmes egyszerűségre vagy a megnyugtató otthonosságra. 

Pro tipp a lakberendezőktől: akkor tudhatod, hogy az otthonod nem túlzsúfolt, ha olyan érzést kelt, mint egy szép hotelszoba, ami tiszta és hívogató.

Vigyázz! Ne fesd erre a 7 színre a faladat – Negatívan befolyásolhatják a hangulatodat!

Nem minden szín ad pozitív energiát a térnek. Ez a 7 árnyalat a színpszichológia szerint negatívan befolyásolhatja a hangulatot, és jobban teszed, ha inkább elkerülöd őket!

A lakberendező térden állva esdekel: ezt az 5 szabályt felejtsük végre el

Akkor igazán jók a lakberendezési ötletek, ha túllépnek a megszokott kereteken. Vannak azonban olyan lakberendezési szabályok, amelyeken ideje volna túllépni.

Lakberendezés a ciklusod szerint – Őrültség vagy zseniális ötlet?

Fedezd fel, hogyan lehet a női ciklushoz hangolni az otthonod, és miért fogja ezt imádni a tested és a lelked is!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu