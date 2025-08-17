Ezeket a tárgyakat mindeképp rejtsd el, ha el akarod adni a lakásod − Profi lakberendezők trükkjei

Evidens, hogy ha vendégeket vársz, akkor takarítasz és rendet raksz az érkezésük előtt. Azonban ha szeretnéd mihamarabb eladni a lakásodat, a tisztaság már önmagában nem biztos, hogy elég. Ha szeretnéd mihamarabb nyélbe ütni az adás-vételt, akkor ezek a lakberendezők által is alkalmazott home staging trükkök segíthetnek kiemelni az ingatlan legjobb tulajdonságait. Ezek az apró, ám látványos változtatások a dekorációban növelhetik az esélyét, hogy az érdeklődő azonnal ajánlatot tegyen.
Nem mindig egyértelmű, hogy a lakás berendezése során mi maradjon szem előtt és mi az, amit érdemes inkább elpakolni. Kezdj ezzel a 7 dologgal, hogy a vizuális zsúfoltság helyett egy rendezett, esztétikus látvány fogadja az érkező érdeklődőket.
Tornyokban áll a mosatlan és a vasalni való? Tele a szennyestartó? Akkor a mosást, teregetést és a tiszta ruhák elpakolását mindenképp végezd el, mielőtt vendégek, vagy potenciális vevők érkeznének hozzád. Nem kell, hogy az otthonod teljesen steril legyen, de hidd el, pozitívabb hatást kelt, ha az érkezőknek nem a teregetőt kell majd kerülgetniük.
Lehet, hogy neked fel sem tűnik, hogy felbontatlan számlák, cetlik és iratok hevernek mindenfelé.
A papírkupacok káoszát viszont érdemes felszámolni. Előbb-utóbb úgyis át kell nézned őket, így a halogatás helyett vedd előre ezt a feladatot.
Szánj néhány percet az átnézésükre és elpakolásukra. A befizetetlen számlák látványa akár még frusztrálhatja is az érdeklődőket, miközben a leendő otthonukat nézik.
A fürdőszoba a nyugalom szigete. Puha törülközők, néhány illatos gyertya, pár zöld növény máris megteremti azt a spa-hangulatot, amire a leendő vevők titkon vágynak. Ha a reggeli sminkrutinod kellékei szanaszét hevernek a fürdőszobai tükör előtt, akkor tüntesd el őket. Nem kíváncsiak arra, hogy milyen szempillaspirált vagy dezodort használsz, hiszen ez megtöri az illúziót.
Az otthon dekorációjának célja az illúzió megteremtése, hogy egy otthonban több család is kényelmesen élhet, ezért ha a vevők a személyes családi fotóidat látják mindenütt, az rontja a hangulatot.
A családi fotók látványa azonnal eltereli a vevők figyelmét, és akadályozhatja őket, hogy azonosulni tudjanak a térrel. Érdemes tehát ezeket a személyes emlékeket általánosabb fotókra, képekre cserélni, hogy megteremtsd a megfelelő atmoszférát.
A modern élet sok vezetékkel jár együtt és ez a kábelrengeteg könnyen zavaró lehet. Ráadásul a sok kábel látványa felhívja a figyelmet arra, hogy valószínűleg nincs elegendő konnektor a lakásban.
A profi lakberendezők tanácsa: a nem létfontosságú eszközöket tartsuk elzárva, a nélkülözhetetleneket pedig helyezzük egy-két tárolókosárba. Ugyanezt alkalmazzuk a távirányítókkal is, így pluszpontokat gyűjthetünk.
Az előszoba az a hely, ahol a leendő vevők belépve rögtön kialakítanak egy első benyomást a lakásról. Mindenki arra vágyik, hogy ez az első benyomás pozitív legyen! Bár az emberek megértik, hogy a kabátoknak és cipőknek itt van a helye, de nem szükséges, hogy lássák is őket.
Az egymásra halmozott kabátok, a cipők sokasága és a helyhiány érzete egyből befolyásolhatja a vevő hangulatát.
Így ha teheted, pakolj el mindent és tegyél rendet az előszobaszekrényekben is, mert em kizárt, hogy oda is bekukkantanak majd.
A díszpárnák remek otthonos és meghitt hangulatot teremthetnek, de érdemes átgondolni, hogy melyikeket hagyod a látogatók szeme előtt. Csak a legszebb párnákat hagyd kint, és a kanapén legfeljebb egy takaró maradjon. A túlzsúfolt terek nem tűnnek nyugodtnak, ezért törekedj a kényelmes egyszerűségre vagy a megnyugtató otthonosságra.
Pro tipp a lakberendezőktől: akkor tudhatod, hogy az otthonod nem túlzsúfolt, ha olyan érzést kelt, mint egy szép hotelszoba, ami tiszta és hívogató.
