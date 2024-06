Ariana Grande Jeffrey Dahmerrel vacsorázott volna - Kiakadtak a sorozatgyilkos áldozatának hozzátartozói

„Nekem úgy tűnik, hogy beteg az elméje. Nem divatos vagy vicces azt mondani, hogy szívesen vacsorázott volna vele. Amit Dahmer megtett, az nem olyasmi, amiről fiataloknak kellene beszélni" - mondta Shirley Hughes, Anthony "Tony" Hughes édesanyja Ariana Grande szavait hallva.



A süketnéma Tony volt Dahmer tizenhetedik áldozata. 1991-ben egy melegbárban találkozott a gyilkossal, aki bedrogozta, majd megölte.

Jeffrey Dahmer 17 embert ölt meg - Ariana Grande szívesen vacsorázott volna vele

Forrás: AFP/Eugene Garcia

Tony nővére, Barbara is az édesanyja véleményét osztja, aminek hangot is adott. Azt mondta, hogy Grandénak jobban oda kellene figyelnie a szavaira, és gondolnia kellene az áldozatok szeretteire is. A nő szerint Grande megjegyzései csak tovább növelik a gyilkos kultuszát. Azt kérte, hogy Ariana kérjen bocsánatot, és üzenje meg a rajongóinak, hogy a kijelentése elfogadhatatlan.

Ariana Grandra kiakadtak Dahmer áldozatának hozzátartozói

Forrás: AFP

„Sajnos, amíg nem történik ilyesmi vele és a családjával, addig nem tudja, hogy min mentünk keresztül" - mondta Barbara.

A hónap elején Ariana Grande Penn Badgley Podcrushed című podcastjében, árulta el, hogy fiatal korában rajongott a sorozatgyilkosokért. Elmondta, hogy lenyűgözőnek tartja Jeffrey Dahmert, szeretett volna találkozni vele, vagy egy olyan személlyel, akinek köze volt hozzá, mert lennének kérdései.

Ariana Grande példaképének magyar osztrálytársa is volt

Jeffrey Lionel Dahmer amerikai sorozatgyilkos, akit 17 férfi és fiú megölése miatt ítéltek el. Gyilkosságai során hátborzongató dolgokat művel áldozataival, amelyek kiderülnek a Netlix róla készült sorozatából is. A neve a sorozat miatt újra a közbeszéd tárgyává vált, így derült ki, hogy magyar származású osztálytársai is voltak az iskolában, közülük egy, Csépe Attila nyilatkozott arról, milyennek ismerte meg a fiút. Az erről szóló cikkünket itt olvashatod.

