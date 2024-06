Erzsébet utolsó mondata magyarul hangzott el: ezek voltak, a haldokló királyné utolsó szavai

Erzsébet királyné, vagy ahogy mindenki emlegette, Sisi szerette a magyarokat és a magyarok is szerették őt. Megtanulta nyelvünket, és az volt a vágya, hogy ő legyen Európa legkiválóbb hölgylovasa. Amikor betegsége miatt eltiltották a lovaglástól, új hobbit talált magának, verseket kezdett írni példaképe, Heine stílusában, de saját gondolataival. Azt azonban kevesen tudják, hogy Ferenc József felesége - aki egyben az unokatestvére is volt - az utolsó mondatát is magyarul mondta ki.

Forrás: APA-PictureDesk via AFP

Több fatális véletlennek is be kellett következnie ahhoz, hogy Sisi gyilkosság áldozata legyen. A magyar királynét 1898 szeptember 9-én a Genfi-tó partján ölték meg. Számos baljós előjel is övezte a tragédiát, amit egyébként a királyné versben jósolt meg.

A királynét 1898-ban egy merénylő, Luigi Lucheni támadta meg. Azt hitték, csak lopni akar tőle, de az egy hegyes reszelővel szívtájékon szúrta. Erzsébet nem halt meg azonnal, később azonban eszméletlenül esett össze. A sebet udvarhölgye, Sztáray Irma grófnő vette észre - amikor meglazította Erzsébet fűzőjét - akihez utolsó szavait is intézte Sisi, ami így hangzott: "Mi történik velem?" A királyné 1898. szeptember 10-én belehalt a belső vérzésbe.

Erzsébet búvóhelye volt a gödöllői kastély

Forrás: Northfoto

Erzsébet „búvóhelye” a Gödöllői Királyi Kastély volt Magyarország egyik legimpozánsabb barokk kastélya Sisi menedéke volt a bécsi udvar szigorú elvárásai elől. Ha egyedül kívánt lenni, itt senki sem zavarta: olvasott, sétált, írt, lovagolt és magyarul tanult – amiben sokat segített legkedvesebb barátnője és bizalmasa, a köznemesi származású felolvasónője, Ferenczy Ida, akinek nem kis része volt abban, hogy Sisi közel került a magyarokhoz. Egy ideig Ferenc Józseffel is hazánk nyelvén levelezett. Ha társaságra vágyott, családjával nagyszabású bálokat, fogadásokat, lóversenyeket, vadászatokat, és agárversenyeket rendeztek a kastélyban. Erzsébet királyné a magyar történelem egyik legnépszerűbb alakja, legendája ma is él. Budapesten szobra áll és az egyik Duna-hidat róla nevezték el, valamint számtalan film készült az életéről, amelyek gyakran idealizálták azt.

