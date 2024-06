Évtizedes titokra derült fény: kiderül, ki volt az a kék szemű lány, aki sosem érkezett meg a tihanyi révhez

Alig akad olyan felnőtt, aki ne tudná folytatni az Afrika vagy a Balatoni nyár című slágerek dalszövegeit. A szerzővel? Bornai Tiborral közösen nosztalgiázunk arról az időszakról, amikor a híres magyar tengerről íródott dala született. Őszintesége és nyíltsága olykor zavarba ejtő, de megtisztelő, hogy életének néhány meghatározó és megdöbbentő pillanatát megosztja velünk.

Bornai Tibor és a KFT zenekar

Bornai Tibor interjú a Balatoni nyár című slágerről

Saját bevallása szerint a magyar tenger szerelmese és nosztalgiával tekint vissza arra az 1984-es időszakra, amikor a Balatoni nyár című slágert írta. Elárulja, hogy imádott a tó partján létezni, megfigyelni az önfeledten pihenő, szórakozó embereket. Számára a magyar tenger egyet jelent a szabadság érzésével.

– Első emlékem, ahogy Siófok előtt valamivel a vonatablakból látom a pillanatokra felbukkanó a víztükröt. A sült keszegeket, a gumimatracos vízi csatákat, a Jókai motorost és még ezer dolgot máig itt őrzök a szívemben. Amikor a Balatoni nyár című dalt írtam, már nem volt az a szabadság-ízű kaland, ami tíz évvel korábban, de 1978-ban még ittam négy forint ötvenért egy korsó sört Bogláron – talán én ittam meg az utolsót ezen az áron. A part sokkal több helyen elérhető volt, nem volt annyira zajos és zsúfolt, mint ma, de már akkoriban is látszott, hogy merre halad a világ – meséli Bornai Tibor.

„Ilyenek a kék szemű lányok”

Egyetlen korábbi nyilatkozatában tett csak említést arra vonatkozóan, ki is volt az a titokzatos kék szemű lány, aki sosem érkezett meg a tihanyi révhez a Balatoni nyár című slágerében. Akkoriban úgy értelmezték, hogy az a bizonyos nő nem más volt, mint egykori felesége, akivel a dal születésekor már hat éve élt házasságban. Most azonban csak sejtelmesen elmosolyodik, ha erről kérdezik.

– Az a kék szemű lány a képzeletemben élt, de van valaki, aki mindig eszembe jut, mikor éneklem a színpadon. Nem árulom el, hogy ki az, de ő tudja – válaszolja sejtelmesen.

40 éve született a sláger

Egy negyvenéves sláger esetében megszámlálhatatlan emlék merül fel. Amikor arról kérdezzük, mi volt a legmeghatározóbb vagy legkedvesebb pillanata a balatonyi nyár című dallal kapcsolatban, nagyon meglepő választ kapunk.

– Inkább a legrosszabb emlékemet mesélem el. A második feleségem a mai napig nem hiszi el, hogy a harmadik versszak csónak-jelenetét csak kitaláltam. El is váltunk – vallja be őszintén, és arról is beszámol, hogy a dalt eredetileg világslágernek szánták.

– Megírtam a zenét és néhány más dallal együtt kiküldtük Angliába az ismert énekesnőnek, Hazel O’Connor-nak, akivel akkoriban kerültünk kapcsolatba. Abban reménykedtünk, hogy ír rá angol szöveget, el is énekli és végre lesz magyar világsláger. Nem így lett, két másik dalt választott. Így megírtam a szöveget én magam és a dal magyar sláger lett. Engem ez – ha nem is gazdagabbá – de talán boldogabbá tesz, mintha világsláger lenne.