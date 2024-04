Kamerával kukkolt egy szállástulajdonos a Balatonon: szaunából kijövő, meztelen vendégekről őrzött felvételeket

Most azonban a szállásadó szomszédja jelezte, hogy továbbra is folyik a kukkolás, csak már nem a teraszról, hanem a belső udvarról kamerázik a tulaj. A balatoni napozóstégtől pár méterre lévő kamera látószögébe az udvari jacuzzi és dézsafürdő esik be, és rögzíti a fürdőzők minden rezdülését - írja a Travelo.