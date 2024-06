Megfagyott a levegő a szobában: Diana hercegné így közölte Kamillával, tud a viszonyukról Károllyal

Diana hercegné 1981-ben ment feleségül Károlyhoz, aki akkor még walesi herceg volt. A hercegnő a saját bevallása szerint is naiv és szerelmes volt akkoriban, így időbe telt neki, mire rájött, Károly igaz szerelme mindig is Kamilla volt, akivel nem tudtak elszakadni egymástól.

Diana hercegné maga mesélte el, hogyan beszélt Kamillával Forrás: Tim Graham Photo Library via Get/Thinking

Diana hercegné szembesítette Kamillát

Diana hercegné egy hangfelvételen vallotta be, szembesítette Kamillát azzal, tud a férjével folytatott viszonyáról. A Diana - Saját szavaimmal dokumentumfilm felhasználta azokat a felvételeket, amelyeket a hercegnő Andrew Mortonnak adott. Szerette volna elmesélni tönkrement házasságának történetét, ezért működött együtt az íróval.

Elmesélte azt a partit is, ahol szemtől szembe találkozott Kamillával. Károly egyik barátjához voltak hivatalosak és a hercegné tudta, hogy Kamilla is ott lesz. Magában már előre eltervezte, hogy egyszerűen kezet fog a riválisával és ezzel legalább túl lesz a kezdeti idegességén is.

"Mindannyian fenn voltunk az emeleten és beszélgettünk, amikor arra lettem figyelmes, hogy se Kamilla, se Károly nincs sehol. Nagyon zavart, ezért elterveztem, hogy megkeresem őket. Elindultam a földszintre, még ha tudtam is, mi fogad majd ott. Megpróbáltak megállítani, de azt mondtam, meg akarom keresni a férjemet. Lementem, és ott találtam egy boldog kis triót, Kamillát, Károlyt és egy másik férfit, akivel még sosem találkoztam, ott trécseltek. Azt gondoltam, hogy eljött az én pillanatom, úgyhogy odamentem, és odaültem közéjük, mintha legjobb barátok lettünk volna. Aztán szóltam Kamillának, hogy szeretnék beszélni vele. Elég kényelmetlenül érintette a dolog, lehajtotta a fejét, és azt mondta: »Rendben.« Aztán Kamillával kettesben maradtunk egy szobában, és bár ijedt voltam, inkább gyorsan belevágtam. Azt mondtam: Kamilla, szeretném, ha tudnád, hogy pontosan tudom, mi folyik itt. Azt mondta, nem tudja, miről beszélek.

»Tudom, mi van Károly és közted, csak szerettem volna, ha tudod.«

Mire ő érdekes módon azt mondta: »Mindened megvan, amit csak akartál. A világ minden pasija szerelmes beléd, és van két gyönyörű gyereked. Mit akarsz még?« Nem akartam elhinni, amit mondott, de ezt válaszoltam: »A férjemet akarom!«"