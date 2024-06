Emma Roberts a nepo babykről: az emberek egy fontos dolgot figyelmen kívül hagynak

Viszonylag új kifejezés, amely arra utal, amikor valaki a hírnevét a szüleinek köszönheti. A nepo babyk speciális helyzetben vannak, ők azok, akikre azt szokták mondani, csak megszületniük volt nehéz. Julia Roberts unokahúga, Emma Roberts szerint azonban bőven van árnyoldala is annak, ha valaki sztárcsaládba születik.

Emma Roberts szerint nepo babynek nem kiváltság

Forrás: Getty Images

Emma Roberts: nepo babynek lenni sokszor sokkal nehezebb, mint gondolnánk

A színésznő a Bruce Bozzi által vezetett "Table for Two" iHeart podcast legújabb epizódjában elmondta, hogy szerinte a közönség csak a sikeres pillanatokat látja azoknak a színészeknek az életében, akiknek világszerte ismert a családjuk.

Az emberek általában csak a sikereidet látják, mert csak akkor figyelnek rád, amikor egy film főszereplője vagy. Azt nem látják, mennyi visszautasítást kaptál az oda vezető út során

Hozzátette, hogy ő nyíltan szokott arról is beszélni, amikor nem kap meg egy szerepet, különben az emberek azt hinnék, hogy „minden olyan nagyszerű és könnyű volt.” Emma Roberts korábban arról is beszélt, hogy bár az emberek gyakran kiemelik, hogy a nepo babyk számos előnyhöz juthatnak Hollywoodban, a másik oldala ennek az, hogy nekik többet is kell bizonyítaniuk.

Ráadásul, ha az embereknek rossz tapasztalataik vannak a családod más tagjaival, akkor benne van a pakliban, hogy soha nem kapsz esélyt arra, hogy megmutasd, mire vagy képes

- magyarázta, majd arról is beszélt, hogy érdekes jelenség az, hogy a nepotizmus kapcsán sokkal több kritika éri a fiatal lányokat, mint a férfiakat. George Clooney-t soha sem piszkálták ezzel, pedig ő is nepo baby.

Miért nem mondja senki George Clooney-nak, hogy nepo baby? A nagynénje, Rosemary Clooney ikon volt

- mondta.

A nemtől eltekintve Emma azzal zárta, hogy szerint senkit nem kellene bántani és megszólni azért, mert "követni akarja az álmait."