Varga Barnabás: nők százai szurkolnak mihamarabbi gyógyulásáért

A tegnapi meccs bőven tartogatott izgalmakat a hazai szurkolók számára. Sajnos a gólöröm és a továbbjutás esélyének eufóriáját egy balszerencsés fordulat is beárnyékolta: válogatott focistánk, Varga Barnabás komoly sérülést szenvedett. A baleset után azonnal ott termettek csapattársai, többek között Szoboszlai Dominik csapatkapitány is. Mára az internetet elárasztották az aggódó és mihamarabbi felépülést kívánó kommentek. Nemcsak a focirajongó férfiak, rengeteg nő is kifejezte együttérzését. Aggódó hozzászólásaik mindent elárulnak.

Varga Barnabás a sérülés utáni pillanatokban. Csapattársai rögtön a segítségére siettek

Forrás: Getty Images/Image Photo Agency

Varga Barnabás az egyik kulcsjátékosa a magyar válogatottnak

A focista sérülése komoly érvágást jelenthet a csapat számára a további mérkőzéseken. A szurkolók és a szakértők egyaránt remélik, hogy gyorsan felépül, és újra játszhat, bár több, mint valószínű, hogy nem állhat már pályára az Európa-bajnokságon.

Varga Barnabás legutóbbi Instagram posztja alá már több, mint 1000 komment érkezett. Elárasztották a női szurkolók együtt érző kommentjei, a világ minden tájáról érkeznek a pozitív és támogató üzenetek:

„Nagyon sajnálom, Barnabás! Mielőbbi felépülést kívánok, remélem hamarosan újra a pályán láthatunk!” – írta egy felhasználó az Instagramon.

„Gyógyulj meg gyorsan! Veled vagyunk”

"Mihamarabbi teljes felépülést kívánok! Milliónyian izgulunk érted!"

A Facebook oldalakon is rengetegen kívántak neki mihamarabbi felépülést a különböző posztok alatt:

„Mielőbbi jobbulást! Nagyon sajnálom, ami törtènt!”

„Jobbulást Barni,várunk vissza!”

„Jobbulást Barnabás. Bárhogyan alakul a továbbjutás vagy sem, a lényeg, hogy idővel teljesen gyógyulj meg!”

Az MLSZ X (Twitter) oldalán is sok női komment érkezett, például:

"Mielőbbi felépülést Barni veled vagyunk"

És természetesen a TikTok felhasználói is sorra kívánnak mihamarabbi felépülést a pórul járt focistánknak:

„Szomorú látni, hogy megsérültél. Remélem , gyorsan felépülsz és újra ragyogsz a pályán!” – kommentálta egy női rajongó TikTokon.

"Mielőbbi, teljes gyógyulást kívánunk Barni!!! Várunk vissza!!!"

Az ilyen és hasonló kommentek igazolják, hogy Varga Barnabás milyen sokaknak fontos, és milyen széles körű támogatást élvez. A life.hu csapata is mihamarabbi gyógyulást és sok erőt kíván a felépülésedhez! Bízunk benne, hogy hamarosan újra a pályán láthatunk, és továbbra is inspirálni fogsz bennünket kiváló játékoddal. Mielőbbi jobbulást kívánunk!