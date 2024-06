Hollywood legendás örök barátságai: a sztároknak is szükségük van valakire, akire számíthatnak

Sophie Turner és Maisie Williams

Maisie Williams és Sophie Turner együtt nőtt fel a Trónok harca nyolc évada alatt

Forrás: AFP



A Trónok harca számos felejthetetlen karaktert adott a világnak. Daenerys Targaryen, Cersei Lannister és Havas Jon mellett a Stark testvérek, Arya és Sansa is meghódították a rajongók szívét. A testvérpárt alakító Sophie Turner és Maisie Williams között az életben is szoros kötelék alakult ki, a sorozat forgatásának nyolc éve alatt legjobb barátnők lettek. Barátságuk olyan erős, hogy egyforma tetoválásokat is csináltattak maguknak.

Emma Stone és Jennifer Lawrence

Emma Stone és Jennifer Lawrence korosztályuk legnépszerűbb színésznői

Forrás: Getty Images via AFP/Handout

A két színésznő közös barátjuknak, Woody Harrelsonnak köszönheti a barátságát. Egy év sms-ezés után találkoztak először, de azóta elválaszthatatlanok. A hasonló humorérzékkel bíró Emma Stone és Jennifer Lawrence rengeteg időt tölt együtt, egymás otthonában lógnak és kirándulni is együtt járnak, ahogy azt egy interjúban kifejtették.