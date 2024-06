Kevin Costnert nagyon megviselte botrányos válása: "Meg vagyok tépázva"

A 69 éves hollywoodi színész hétfő reggel a The View című műsorban mesélt családjáról, személyes küzdelmeiről és arról, hogy milyen egyedülálló apaként nevelni a gyerekeit. Kevin Costner beismerte, hogy nehéz időszakot él át, és hogy az élet kihívásai megtépázták őt. A színész Christine-nel közös három gyermekét - Cayden Wyattot, Hayes Logant és Grace Averyt „nagyon jó gyerekeknek” nevezte. A színésznek összesen hét gyereke van: legidősebb, Annie 40 éves, a másodszülött Lily pedig 37. Mindkettőjük édesanyja Cindy Silva, akivel Costner még az egyetemi évek alatt ismerkedett meg. Ebből a házasságból született 1988-ban a színész Joe nevű fia is. Costner negyedik gyereke a 26 éves Liam, aki Bridget Rooney színésznőtől született.

Kevin Costner gyerekeivel Cannes-ban

Forrás: Mondadori Portfolio via Getty Im/Cannes Film Festival 2024 - Horizon: An American Saga Red Carpet

Kevin Costner a válásáról vallott őszintén

Amikor a műsorban megkérdezték a színésztől, hogyan kezeli az élet nehézségeit, Costner a filmek életleckéire hivatkozott. "Nem akarom visszavezetni ezt a filmekhez, de egy pillanatra mégis megteszem. Bármennyire is hamisak, és bármennyire is meghatóak és viccesek tudnak lenni, a filmekben sok életlecke van. Mert tudjuk, kik a rosszfiúk, látjuk őket, tudjuk, kik a bohócok, és tudjuk, mit jelent nemesnek lenni, még a vereségben is. És amikor moziba megyünk, láthatjuk, kik akarunk lenni.

Az élet néhány darabot kiharapott belőlem, és magamat egy filmként kell néznem. Tudom, hogy csak egy ember vagyok, de ki akarok lenni? Az egyik dolog, amit meg kell tennem, hogy talán ne gondoljak túl sokat magamra. Ezek a nehéz idők inkább arra szolgáltak, hogy kifelé nézzek, és megbizonyosodjak róla, hogy a körülöttem lévő emberek rendben vannak. Mert tudom, hogy meg vagyok tépázva, tudom, hol tartok. Nagyon szerencsés voltam az életemben. Ez nem jelenti azt, hogy nem voltak nehézségeim; az élet néha jó nagyokat rúgott belém, de azt hiszem, tudom, ki akarok lenni a filmekben, és azt hiszem, tudom, ki kell lennem az életemben."

- magyarázta a színész, majd mesélt három tinédzser gyerekének neveléséről is. Elmondta, az ő élete szülőként olyan, mint bárki másé.